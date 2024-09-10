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HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 15:01
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 21:53
2 dk Okuma

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bahtiyar'ın Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Evrim Deniz

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Evrim Deniz

Evrim Deniz

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Görseli Büyüt
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran’ın cenazesini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bahtiyar'ın Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 23 kişinin ifade işlemleri ise devam ediyor.

Narin Güran soruşturması kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar'ın Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edilmişti. 

Burada beş saat süren savcılık ifadesi sürdü. Savcılık ifadesi ardından Bahtiyar "çocuğa, kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

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Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır," demişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar, Narin Güran'ı 21 Ağustos'ta amca Salim Güran'ın talimatıyla dereye bıraktığını itiraf etti. (ED/AD)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran
Evrim Deniz
Evrim Deniz
tüm yazıları

2022’den bu yana gazetecilik yapıyor. Gazete Duvar, Kadın İşçi, 5Harfliler, Evrensel Gazetesi, 9.Köy, MLSA’da haberleri yayımlandı.

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