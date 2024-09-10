Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran’ın cenazesini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bahtiyar'ın Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 23 kişinin ifade işlemleri ise devam ediyor.



Narin Güran soruşturması kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar'ın Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından Diyarbakır Adliyesine sevk edilmişti.



Burada beş saat süren savcılık ifadesi sürdü. Savcılık ifadesi ardından Bahtiyar "çocuğa, kendini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

*Nevzat Bahtiyar

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI "Cesedi 21 Ağustos'ta dereye attım"