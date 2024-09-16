Narin Güran cinayetini karartmak için neler yaptılar?

Diyarbakır Tavşantepe’de kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, aile üyelerinin sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Aile üyelerinin delil karartmak ve arama çalışmalarını sekteye uğratmak için yalan ifade verdiği, sahte ihbarlarda bulunduğu ve farklı yerlere terlik bıraktığı mahkeme kayıtlarına da geçti.

Amca, jandarmayı dinlemiş

kısadalga'nın Sabah gazetesine dayandırdığı haberine göre dosyaya giren Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) tutanağına göre, yakınları yetkilileri manipüle etmek için 6 yöntem kullandı.

Narin'in amcası Fuat Güran'ın jandarma personelini gizlice dinlediği ortaya çıktı. Gözaltı sürecinde ise bazı zanlıların ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine değdirerek elektrik kesintisine ve yangına sebep oldukları şüphesiyle sorgulandıkları belirtildi.

“Suçluyu kayırmak”tan tutuklandı

Savcılık bu konuda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Salim Güran’ın kız kardeşinin kocası Mehmet Şevket Kaya’ya bu konuyu sordu.

Kaya savcıya “Hepimizin elinde plastik çubuk vardı, doğrudur, ancak elektrik tellerini birbirine çarptırıp yangın çıkarmaya çalışmadık. O günlerde olan elektrik kesintileriyle ilgim yoktur. Yakın bölgede çıkan yangınlarla da alakam yoktur” dedi. “Suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek”ten tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmediler

Oğlu Muhammet Kaya da Narin’e ait olduğu değerlendirilen bir terliği yolda bulduğu halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyordu.

Savcı, ayrıca amca Ömer Faruk Güran’a yangını sordu. Güran “Kesinlikle elektrik kesintisi ve yangın çıkarmaya yönelik bir eylemde bulunmadım” dedi.

Dosyadaki JASAT tutanağında, manipülasyon amaçlı eylemler şöyle sıralandı:

1. Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı.

2. Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

3. Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı.

4. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunuldu.

5. Yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendirildi.

6. Jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Narin'i koydukları çuvalın numarası Bahtiyar'ın evindekilerle aynı

Ayrıca, Sabah'ta yer alan habere göre; Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra dereye götürüp gömdüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

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(EMK)