Narin Güran cinayetine ilişkin dava yarın başlıyor: Adalet istiyoruz

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin dava 7 Kasım’da başlıyor.

İddianame 23 Ekim'de kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca S.G., anne Y. ve ağabey E.G. ile komşuları N.B.’nin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca S.G., Y.G., E.G. ile N.B., hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi.

İddianamede, şöyle denildi:

"Tüm soruşturma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/46201 soruşturma sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü ancak bu aşamada şüpheliler üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti itibarıyla ağır ceza mahkemesinin görev alanında bulunması, ana soruşturma dosyası üzerinde bir kısım şüpheliler ile ilgili soruşturma işlemlerinin devam etmesi hususları dikkate alındığında şüpheliler açısından dosyanın sürüncemede kalmaması açısından dosyamız şüphelileri hakkında tefrik kararı verilmiştir."

21 kişi hakkında zorla getirme kararı

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın yarınki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

Adliye önüne polis bariyeri yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne, güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi.

CHP Kadın Kolları da davayı takip edecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti davasının 7 Kasım’da görülecek ilk duruşmasını takip etmek için avukat kadın milletvekilleri ve tüm Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Diyarbakır’a gidecek.

RTÜK: Uzmanlar davayı takip edecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yarın ilk duruşması görülecek olan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama özetle şöyle:

"Narin Güran kızımızın cinayet davasında yarın ilk duruşma gerçekleştirilecektir. Korkunç cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kulaktan dolma dedikodular ile insanlık onurunu hiçe sayarak yayın yapan medyamız kendisine yakışmayan sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Söz konusu kurban masum minicik bir yavrumuzdur. Tüm Türk milletinin beklentisi sorumluların hak ettikleri cezayı almalarıdır."

"Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu aşamada RTÜK İzleme Uzmanlarımız medyamızda yer alan yayınları sıkı sıkıya takip edecektir. Yayıncılık ilkelerini ihlal durumlarında gecikmeden sorumlular hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır."

“Soruların yanıtları verilmedi”

Ayrıca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, TJA’nın da aralarında olduğu kadın örgütleri duruşma öncesi davaya katılım çağrısı yaptı.

MA’dan Şilan Çil’in haberine göre, Rosa Kadın Derneği üyesi avukat Berfin Polat, tüm kesimlere çağrı yaptı.

Cinayete dair birçok detayın hala aydınlatılmadığını hatırlatan Polat, şöyle dedi:

“Narin’in cansız bedenine ulaşılınca karşı karşıya kalınan o tablo, bu cinayetin ne denli organize bir şekilde, profesyonelce ve birden fazla kişi tarafından gerçekleştiğinin bir kanıtıydı. Etkin bir şekilde yürütülmeyen bu soruşturma neticesinde bizler hala Narin'e ne olduğunu, hangi yöntemlerle kimler tarafından katledildiğine dair net bir bilgiye sahip değiliz? Yetkililer tarafından hiçbir sorunun cevabı verilmiş değil."

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(EMK)