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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 13:40
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 13:42
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'Nar Film 15+1: Sonbahar’dan Karanlık Gece’ye' seçkisi Kadıköy Sineması’nda

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Nar Film 15+1: Sonbahar’dan Karanlık Gece’ye' seçkisi Kadıköy Sineması’nda
"Çirkin Kral’ın Efsanesi"nden bir kare.

Özcan Alper, Soner Alper ve Ersin Çelik tarafından 2009 yılında kurulan Nar Film, 16. yaşını “Nar Film 15+1: Sonbahar’dan Karanlık Gece’ye” başlıklı özel bir seçki ile kutluyor.

Türkiye sinemasına önemli filmler kazandıran yapım şirketinin üretimlerini yansıtan 11 filmlik seçki, 11 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Seçkide Özcan Alper’in “Sonbahar”, “Gelecek Uzun Sürer”, “Rüzgarın Hatıraları” ve “Karanlık Gece” gibi festival ödüllü dört uzun metrajı yer alıyor. Alper’in Kemal Varol’un romanından uyarladığı ve Netflix’te yayınlanan “Âşıklar Bayramı” ise ilk kez sinema salonunda izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenin son belgeseli “Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi” ise 22 Mayıs’ta özel bir gala ile gösterilecek.

Kurmaca ve belgesel bir arada

Seçkide Kıvanç Sezer’in işçi haklarına odaklanan “Babamın Kanatları”, Barış Hancıoğulları’nın “Yeniden Leyla” adlı filmi ve Meli Bendeli’nin performansıyla dikkat çeken yapımlar da programda yer alıyor. Program kapsamında “İki Dil, Bir Bavul”, “Saroyan Ülkesi” ve “Çirkin Kral’ın Efsanesi” gibi belgeseller de izleyiciyle buluşacak.

Kadıköy Sineması, Nar Film, SisCo ve zu PR ortaklığında düzenlenen etkinliğin biletleri Biletinial’da satışta.

“Bölük Pörçük – Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi”nden bir kare.

Program

11 Mayıs 2025, Pazar
17.00 Sonbahar | Özcan Alper (2008)

14 Mayıs 2025, Çarşamba
20.00 İki Dil Bir Bavul | Orhan Eskiköy, Özgür Doğan (2008)

22 Mayıs 2025, Perşembe
20.00 Bölük Pörçük - Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi (Gala) | Özcan Alper (2025)

28 Mayıs 2025, Çarşamba
20.00 Saroyan Ülkesi | Lusin Dink (2013)

31 Mayıs 2025, Cumartesi
16.00 Rüzgarın Hatıraları | Özcan Alper (2015)
19.00 Gelecek Uzun Sürer | Özcan Alper (2011)

3 Haziran 2025, Salı
20.00 Yeniden Leyla | Barış Hancıoğulları (2020)

5 Haziran 2025, Perşembe
20.00 Babamın Kanatları | Kıvanç Sezer (2016)

6 Haziran 2025, Cuma
20.00 Karanlık Gece | Özcan Alper (2022)

11 Haziran 2025, Çarşamba
20.00 Çirkin Kral’ın Efsanesi | Hüseyin Tabak (2017)

13 Haziran 2025, Cuma
20.00 Âşıklar Bayramı | Özcan Alper (2022)

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
kadıköy sineması Nar film Özcan Alper tuncel kurtiz iki dil bir bavul
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