ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 19:51
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 20:21
2 dk Okuma

LAZCA DİL GÜNÜ

Nanaşi nena, gurişi nek'na

Laz Enstitüsü 2021 yılında ilan ettiği Lazca Dil Günü nedeniyle yaptığı açıklamada "Lazca, diğer tüm diller gibi, bu coğrafyanın zenginliğidir." duygusunu dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nanaşi nena, gurişi nek'na

Laz Enstitüsü tarafından 7 Kasım Lazca Dil Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Lazca'yı yapay dil modeli uygulamalarına öğretmek için çalışma yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklama şöyle;

Lazca, binlerce yıllık geçmişiyle Antik Kolkheti uygarlığından günümüze ulaşmış bir dildir. Laz halkı, bu toprakların kadim ve yerli halklarından biridir; dolayısıyla Lazca da Anadolu’nun yerli dillerinden biridir. Anadolu’da nice uygarlıklar gelip geçmiş, dilleri birer birer yok olmuşken, Lazca yüzyıllar boyunca yaşamın içinde varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Ne var ki bugün, Türkiye'de konuşulan pek çok dil gibi Lazca da ciddi olarak tehlike altındadır. Biz Laz Enstitüsü olarak istiyoruz ki, ana dilimiz Lazca yaşasın, geleceğe taşınsın, çocuklarımızın ve torunlarımızın dili olarak varlığını sürdürsün. Bunun için yılmadan, inançla çalışıyoruz.

2021 yılında 7 Kasım tarihini “Lazca Dil Günü” ilan ettik. Çünkü bu tarih hem ilk Lazca gazete “Mç̆ita Murutsxi (Kızıl Yıldız)”’ın yayımlandığı gün, hem de hepimizin sevgili sanatçısı Kazım Koyuncu’nun doğum günüdür. Bu iki anlamlı günü birleştirerek, Lazca’ya dair farkındalık oluşturmak, insanları bir gün dahi olsa Lazca’yı düşünmeye, onun bugünkü durumunu fark etmeye davet ettik.

Kısa sürede gördük ki Lazca Dil Günü, yalnız bireyler değil, kurumlar tarafından da benimsendi. Bu ilgi ve sahiplenme bize umut veriyor. Bizler Lazca’nın yaşaması için eğitim materyalleri, ders kitapları ve dijital öğrenme araçları hazırlıyoruz; sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyaları yürütüyoruz. Online sesli sözlükler ve öğrenme platformları geliştiriyoruz.

Bugün ayrıca Lazca’nın yapay zekâ sistemlerine tanıtılması için önemli bir adımın eşiğindeyiz. Mozilla Common Voice üzerinden Lazca’yı yapay zekâya öğretmek için başlattığımız projenin altyapısını tamamladık ve yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

Bunun yanı sıra, Lazca’nın yaşaması için medya ve akademi alanlarında da çalışmalar yürütüyoruz: Lazca içerik üretecek bir medya yapısının oluşması, üniversitelerde Laz dili ve edebiyatı bölümlerinin açılması, ve dilin kapsamlı biçimde dokümante edilmesi için somut adımlar atıyoruz.

Bizim isteğimiz yalnızca Lazca’nın değil, Türkiye’deki tüm tehlike altındaki dillerin yaşatılmasıdır. Bu dillerin devlet tarafından desteklenmesi, toplumun ise onları ortak kültürel miras olarak görmesi gerekir. Çünkü bir toplumun sahiplenmediği hiçbir dilin yaşaması mümkün değildir.

Lazca, diğer tüm diller gibi, bu coğrafyanın zenginliğidir. Tüm halkımızı bu değerleri korumaya, yaşatmaya, geleceğe taşımaya çağırıyoruz.

Nanaşi nena, gurişi nek'na.

Anadili yüreğin kapısıdır.

(Mİ)

Laz Enstitüsü

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git