HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 14:40
 Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 14:43
2 dk Okuma

Nana’nın arkadaşlarından çağrı: Eğitim hakkını gasp etmeyin

Öğrenciler, Babazade’nin kadın ve göçmen kimliği üzerinden baskı altına alınmaya çalışıldığını dile getirerek, Azerbaycan’a geri gönderilmesinin hayatını tehlikeye atacağını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nana’nın arkadaşlarından çağrı: Eğitim hakkını gasp etmeyin
Fotoğraf: Yusuf Çelik

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Beyazıt Kampüsü’nde yaptıkları basın açıklamasıyla yüksek lisans öğrencisi Nanaxanim Babazade’nin (Nana) derhal serbest bırakılmasını talep etti.

İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak
İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak
24 Ağustos 2025
Polis, Nana'ya tuzak mı kurdu?
Polis, Nana'ya tuzak mı kurdu?
29 Ağustos 2025

Öğrencilerin aktardığına göre, Edebiyat Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Nanaxanim Babazade, 6 Ağustos’ta Göç İdaresi’ne işlemler için gittiğinde polisler tarafından okulda çekilen görüntüler kullanılarak tehdit edildi. Arkadaşları hakkında yalan beyanda bulunmayı reddeden Babazade, 21 Ağustos’ta Kadıköy’de çok sayıda polis tarafından gözaltına alındı.
Açıklamada, Babazade’nin gözaltı sürecinde işkenceye uğradığı, çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldığı ve daha sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) götürüldüğü öne sürüldü.

İki gün sonra Çatalca GGM’ye nakledilen Babazade’nin, burada 24 gündür vegan beslenme ihtiyacının karşılanmadığı, suya erişimde dahi sorun yaşadığı iddia edildi. Öğrenciler, Babazade’ye “gönüllü geri gönderme formu”nu imzalatmak için baskı yapıldığını da belirtti.

“Yemekhane eylemi gerekçe gösteriliyor”

Açıklamada, Babazade’nin dosyasında, geçtiğimiz yıl yemekhane zamlarına karşı yapılan ses çıkarma eyleminin gerekçe gösterildiği kaydedildi. Öğrenciler, bu eylem nedeniyle Babazade hakkında “yabancı terörist savaşçı” (YTS) koduyla işlem yapıldığını, bunun hukuksuz ve keyfi bir uygulama olduğunu savundu.

İstanbul Üniversitesi yönetiminin göçmen öğrencilerden yüksek öğrenim için ağır ücretler talep ettiğini, buna karşı haklarını savunan öğrencileri ise baskıyla sindirmeye çalıştığını öne süren açıklama şöyle:
“Üniversiteye polisleri sokarak öğrencilerin fişlenmesine yol açan yönetim, bugün doğrudan Nana’nın yaşadığı mağduriyetin sorumlusudur.”

Öğrenciler, Babazade’nin kadın ve göçmen kimliği üzerinden baskı altına alınmaya çalışıldığını dile getirerek, Azerbaycan’a geri gönderilmesinin hayatını tehlikeye atacağını söyledi. Açıklama, “Nanaxanim Babazade serbest bırakılsın! Eğitim haktır, gasp edilemez!” sloganıyla sona erdi.

(EMK)

İstanbul
Polis, Nana'ya tuzak mı kurdu?
29 Ağustos 2025
Çıplak arama dayatıldı: "Nana serbest bırakılsın"
26 Ağustos 2025
İl Göç Müdürlüğü önünde "Nana" protestosu: İşkenceleriniz yanınıza kalmayacak
24 Ağustos 2025
KADINLARIN GÜNDEMİ
İfşalardan Nana’ya: Hiçbir kadın yalnız değildir
24 Ağustos 2025
