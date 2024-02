Namzetê CHPê yê Mamakê zarok kirin hedef: 'Koçberan weke amûra hilbijartinê bi kar neynin'

Namzetê Şaredariya Mamakê yê CHPê yê Enqereyê Velî Gunduz Şahîn, di dema xebatên hilbijartinê de li kolanê rastî zarokên koçber hatiye û ji bo wan gotinên cihêkar bikar anîne.

Her weha Velî Gunduz Şahîn zarok nîşanî kesên derdora xwe dane û gotiye, "Ez ê wan bişînim welatê wan. Dema vana mezin bibin dê ji bo welat bibin pirsgirêkeke mezin."

Şahîn ji kesên derdora xwe pirsiye ku, ma vana ne Iraqî ne? Kesên derdora wî jî gotiye; “Belê Iraqî ne...” Şahîn wiha dewam kir:

"Dema vana mezin bûn bila biçin welatên xwe. Ji ber vê yekê kesên ku dengê xwe nedane min bila vê bibihîzin. Ez ê vana bişînim welatên wan. Bila dengê xwe jî nedin... Te fêm kir; bila kes dengê xwe nedin. Ger ji ber vê sedemê namzetiya min betal bikin, sibe dema ev zarok mezin bibin dê ji bo welatê me bibe pirsgirêkek mezin."

Kesên derdora namzetê serokatiyê jî li çepikan dan û gotin "Bravo serokê min."

"Zimanê nefretê"

Piştî dîmen li ser medyaya civakî hatin parvekirin, bertekên têkildarî gotin û helwesta Şahîn zêde bûn.

Înîsiyatîfa Sendîkaya Koçberan got, "Em namzetê CHPê yê Mamakê û hemû siyasetmedarên ku bi dijayetiya koçberan hewl didin dengan bi dest bixin, hişyar dikin: Dest ji bikaranîna koçberan weke amûra hilbijartinê berdin! Ji bo welatê me pirsgirêka herî mezin ewe ku ev zimanê nefretê bibe desthilat. Hûn li pêşiya jiyana bi hev re ya gelan asteng in."

"Zarok di nava girseyê de weke hedef nişan da"

Li aliyê din Namzetê Hevserokatiya Şaredariya Bolûyê yê DEM Partiyê Velî Saçilik li ser hesabê xwe yê medyaya civakî bertek nîşan da û ev agahî parve kir:

"Namzetê şaredariya Mamakê yê CHPê Velî Gunduz Şahîn zarokên Iraqî di nava girseyê de weke hedef nîşan dide. Ev kes hembajariyê min e, bi salan berê dema ku xaniyê me dihat xerakirin, ji me re gotibû 'hûn dagirker in'.

(AO/AY)