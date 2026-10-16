TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.10.2026 10:02 16 Cotmeh 2026 10:02
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.10.2026 10:06 16 Cotmeh 2026 10:06
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Namzeta Partiya Nû Ayşe Unluce weke Cîgira Serokê Yekîtiya Şaredariyên Tirkiyeyê hat hilbijartin

Şaredara Bajarê Mezin a Eskişehirê Ayşe Unluce di hilbijartina Cîgirtiya Serokatiya Yekîtiya Şaredariyên Tirkiyeyê (TBB) de bi ser ket. Ayşe Unluce namzeta Partiya Nû bû. Di tûra 4an de li gorî encamên nefermî, Unluceyê ku CHPyê jî piştgirî dayê 417 deng û namzetê Hevpeymaniya Cumhur Tahir Buyukakın jî 369 deng stendin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Namzeta Partiya Nû Ayşe Unluce weke Cîgira Serokê Yekîtiya Şaredariyên Tirkiyeyê hat hilbijartin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Mersînê Vahap Seçer hatibû girtin û ji wezîfeyê hatibû dûrxistin. Meclîsa Yekîtiya Şaredariyên Tirkiyeyê (TBB), ji bo li şûna Seçer cîgirê serok hilbijêre, roja Pênşema 15ê Cotmehê li Enqereyê kom bû.

Dengdana nihênî çar tûr dom kir. Namzeta Partiya Nû û Şaredara Bajarê Mezin a Eskişehirê Ayşe Unluceyê, 48 deng ji namzetê Hevpeymaniya Cumhur, Şaredarê Bajarê Mezin ê Kocaeliyle yê AKPyî Tahir Buyukakin zêdetir girt.

Li gorî encamên nefermî ku saet di 20.55an de hatin aşkerekirin, Unluce 417 deng û Buyukakin jî 369 deng stendin.

Unluce piştî hat hilbijartin li ser kursî axivî û ev tişt gotin:

“Ez ji bo cîgiriya Serokê me ê TBByê Vahap Seçer hatim hilbijartin. Heta ku ew bi lez azadiya xwe bi dest bixe û vegere ser erka xwe, ez soz didim ku ez ê vê erka xwe ji bo we bi awayekî wekhev û adil pêk bînim.”

CHPyê namzet nîşan neda, piştgirî da Unluceyê

Beriya hilbijartinê di navbera CHP, Partiya Nû û DEM Partiyê de li ser namzetê hevpar hevdîtin hatin kirin.Partiya Nû, Şaredara Bajarê Mezin a Eskişehirê Ayşe Unluce wekî namzeta xwe nîşan da.

Berdevkê CHPyê Muslim Sari di 14ê Cotmehê de daxuyaniyek da û diyar kir ku hewldanên partiya wan ên ji bo diyarikirina namzetê hevpar bêencam man. Tevî vê yekê, ji bo ku rêveberiya TBByê nekeve destê Hevpeymaniya Cumhur, ew ê piştgiriyê bidin Unluceyê.

Hefsengiyên siyasî yên di Meclîsê de

Beriya hilbijartina ku bi dengdana veşartî hat kirin, li gorî belavbûna partiyan a ku hatibû aşkerekirin, di Meclîsa TBByê de 304 endamên AKPê, 261 endamên CHPê, 131 endamên Partiya Nû, 57 endamên MHPê, 56 endamên DEM Partiyê, 9 endamên Yeniden Refah Partiyê û 3 endamên İYİ Partiyê hebûn.

Di vê dabeşkirinê de hiimara endamên CHP û Partiya Nû bi giştî 392 û yên AKP û MHPyê jî bi giştî 361 bûn.

417 dengên ku Unluceyê di tûra çarem de stendin, ji hijmara giştî ya kursiyên CHP û Partiya Nû 25 deng zêdetir bûn. Buyukakin jî ji jimara giştî ya AKP û MHPyê 8 deng zêdetir wergirtin.

(AEK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Ayşe Ünlüce Vahap Seçer TBB şaredarî
nûçeyên pêwendîdar
Vahap Seçer adliyeye sevk edildi
5 Ekim 2026
/haber/vahap-secer-adliyeye-sevk-edildi-324091
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Vahap Seçer adliyeye sevk edildi
5 Ekim 2026
/haber/vahap-secer-adliyeye-sevk-edildi-324091
Biçe serûpelê