Nahit Eren: Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenleri biliyoruz

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran’ın cenazesini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifade ve sorgu tutanaklarının paylaşılmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Eren, “Söz konusu ifade tutanağı sadece soruşturma savcılarında ve bizde bulunmaktadır” dedi
Eren, ifade tutanağının hâlâ gözaltında bulunan ve ifadeleri alınmayan şüphelilere ilişkin önemli bilgiler içerdiğini belirtti ve ekledi: “Günlerdir ısrarlı bir şekilde soruşturmanın gizliliğini ihlal edenlerin kimler olduğunun da farkındayız. Bu konuda gerekli hukuki süreçleri işleteceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Ne olmuştu?
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamayan Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra (8 Eylül’de) daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.
Sabah 08.45’te bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.
Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.
Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına amca Salim Güran ise 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
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(RT)