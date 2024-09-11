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Yayın Tarihi: 11 Eylül 2024 12:12
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2024 12:24
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Nahit Eren: Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenleri biliyoruz

Diyarbakır Baro Başkanı Eren: "Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenlerin kimler olduğunun farkındayız. Bu konuda gerekli hukuki süreçleri işleteceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Nahit Eren: Soruşturmanın gizliliğini ihlal edenleri biliyoruz
Fotoğraf: bianet

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Narin Güran’ın cenazesini çuval içinde dereye koyduğunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın ifade ve sorgu tutanaklarının paylaşılmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Eren, “Söz konusu ifade tutanağı sadece soruşturma savcılarında ve bizde bulunmaktadır” dedi

Eren, ifade tutanağının hâlâ gözaltında bulunan ve ifadeleri alınmayan şüphelilere ilişkin önemli bilgiler içerdiğini belirtti ve ekledi: “Günlerdir ısrarlı bir şekilde soruşturmanın gizliliğini ihlal edenlerin kimler olduğunun da farkındayız. Bu konuda gerekli hukuki süreçleri işleteceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
10 Eylül 2024

Ne olmuştu?

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamayan Narin Güran’ın cesedi 19 gün sonra (8 Eylül’de) daha önce üç kez aranan Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Sabah 08.45’te bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinden üç saat sonra Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, ağabeyi E. Güran, dört amcası ve tutuklu amca Salim Güran'ın eşi de dahil olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Arama çalışmalarının 9’uncu gününde Narin’in ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına amca Salim Güran ise 2 Eylül'de "kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamasıyla tutuklandı.

Prof. Dr. Korur-Fincancı: Etkin soruşturma yok, spekülasyon var
NARİN GÜRAN CİNAYETİ
Prof. Dr. Korur-Fincancı: Etkin soruşturma yok, spekülasyon var
10 Eylül 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Narin Güran Diyarbakır Barosu Nahit Eren
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/haber/narin-guran-cinayetinin-itirafcisi-nevzat-bahtiyar-tutuklandi-299482
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/haber/diyarbakir-da-kadinlar-onculugunde-narin-guran-icin-taziye-cadiri-kuruldu-299462
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI EREN:
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9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-oldurulmesi-organize-cinayet-299453
Narin Güran soruşturmasında yayın yasağı kaldırıldı
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-sorusturmasinda-yayin-yasagi-kaldirildi-299450
Narin Güran toprağa verildi
9 Eylül 2024
/haber/narin-guran-topraga-verildi-299419
Narin Güran'ın ön otopsi raporu: Cesette çürüme ve erime var
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-on-otopsi-raporu-cesette-curume-ve-erime-var-299414
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
8 Eylül 2024
/haber/narin-guran-in-cansiz-bedeni-bulundu-299411
Narin Güran'ın amcası "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı
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/haber/narin-guran-in-amcasi-kasten-oldurme-suclamasiyla-tutuklandi-299216
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