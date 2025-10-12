ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Ekim 2025 10:56
 Son Güncelleme: 12 Ekim 2025 11:33
2 dk Okuma

Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?

Avukat Nahit Eren, Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili dosyada daha önce eksik olan DNA bilgilerine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine sorular sordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Nahit Eren 'Rojin Kabaiş' raporunu sordu: Soruşturmayı etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır eski Baro Başkanı ve Kabaiş'in avukatlarından Nahit Eren, dosyada daha önce eksik olan DNA bilgilerine ilişkin süreci paylaştı.

Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
11 Ekim 2025

Aradan geçen 9 ayın ardından, iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin Kabaiş'in bedeninin neresinden alındığı bilgisi yazılı olarak dosyaya gönderildi. Nahit Eren, yanıtlaması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine 4 soru yönlendirdi:

  1. 01.11.2024 tarihli raporunuzun sonuç kısmının 5.4 maddesine; iki farklı erkek şahsa ait DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin neresinden alındığını tüm eküvyonlar kimliklendirildiği halde (eküvyonlar kimliklendirilmiş ve numaralı şekilde raporunuzda yer almakta) neden belirtmediniz?
  2. Israrlı talepler neticesinde 10.10.2025 tarihli raporunuzun 5.4 maddesini düzeltmiş ve DNA örneklerinin Rojin bedeninin neresinden alındığını (sternal ve intra vajinal bölge) belirtmişsiniz. DNA örneklerinin 01.11.2024 tarihinde Rojin’in bedeninin neresinden alındığını bildiğiniz halde raporunuzun sonuç kısmına “örneklerden şüpheli bir bulgu tespit edilmediği” kanatine nasıl vardınız?
  3. Bulaş olasılığını Adli Tıp Kurumu çalışanları açısından bizzat bertaraf ettiğinizi raporunuzda belirtmişsiniz. DNA örneklerinin sternal ve intra vajinal bölgeden alındığını bildiğiniz halde raporunuzda  “maktulün bulunduğu yerden otopsi yerine sevki sırasında olabilecek bulaş riskine” sadece dikkat çekmeniz tıbbi açıdan ne kadar gerçekçi? (raporunuzun bu değerlendirmesi kapsamında 200 üzerinde o gün için görevli ancak sonraki süreçte ülkenin farklı illerine dağılan kolluk görevlilerinden 8 ay boyunca DNA karşılaştırması için örnekler alınarak incelemeye tabi tutuldu)
  4. Sadece bulaş olasılığına odaklanıp DNA örneklerinin bulunduğu bölgeyi ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığına yaklaşık 10 ay boyunca tüm ısrarlı taleplere rağmen bildirmeyerek soruşturmayı sürüncemede bırakarak etkisiz kıldığınızın farkında mısınız?

Eren, "Bu bir kasıt mı yoksa ihmal mi? Kamuoyuna açıklamak zorundasınız" çağrısını yaptı.

(AB)

İstanbul
İstanbul
Rojin Kabaiş Nahit Eren ATK raporu
ilgili haberler
Rojin Kabaiş dosyası: Cinsel saldırı ihtimali ortaya çıktı
11 Ekim 2025
/haber/rojin-kabais-dosyasi-cinsel-saldiri-ihtimali-ortaya-cikti-312474
Rojin Kabaiş'in annesi: Fail kimse ortaya çıkarılsın
27 Eylül 2025
/haber/rojin-kabais-in-annesi-fail-kimse-ortaya-cikarilsin-311995
DEM Partili Çiçek Otlu’dan Adalet Bakanı’na: “Rojin Kabaiş’in ölümünü neden aydınlatmıyorsunuz?”
26 Eylül 2025
/haber/dem-partili-cicek-otludan-adalet-bakanina-rojin-kabaisin-olumunu-neden-aydinlatmiyorsunuz-311961
Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair neler biliniyor ?
26 Eylül 2025
/haber/rojin-kabaisin-supheli-olumune-dair-neler-biliniyor-311954
DEM Parti’den Rojin Kabaiş’in ölümü için Meclis araştırması talebi
15 Eylül 2025
/haber/dem-partiden-rojin-kabaisin-olumu-icin-meclis-arastirmasi-talebi-311518
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
14 Eylül 2025
/haber/universite-istedi-rojin-kabais-icerikleri-erisime-engellendi-311477
Kadınlar İstanbul'da Rojin Kabaiş için adalet talep etti
27 Ocak 2025
/haber/kadinlar-istanbul-da-rojin-kabais-icin-adalet-talep-etti-304009
Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
8 Ocak 2025
/haber/rojin-kabaisin-olumunde-ihmaller-ve-cevapsiz-sorular-303436
Kadınlar Diyarbakır'dan seslendi: "Rojin Kabaiş'in ölümü aydınlatılsın"
4 Ocak 2025
/haber/kadinlar-diyarbakir-dan-seslendi-rojin-kabais-in-olumu-aydinlatilsin-303333
