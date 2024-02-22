Nahit Eren'e yönelik tehdit davası görüldü: Arkasında başka yapılar var

Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve ailesinin kişisel bilgilerini "@katipdemir1864", "@kontemristo" ve "@arifdogan1923" sosyal medya hesabından paylaşarak, JİTEM kurucuları Binbaşı Cem Ersever ile Albay Arif Doğan üzerinden ölümle tehdit eden F. Haral hakkında açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

“Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret etmekten” 3 aydan 2 yıla, “basit tehditten” 6 aydan 2 yıla kadar değişen hapis cezası istenen F. Haral ve avukatı duruşmaya katılmadı.

DİYARBAKIR KENT KORUMA VE DAYANIŞMA PLATFORMU “Baro başkanımızın yanındayız, tehditlere sessiz kalmayacağız”

Şikayetçi Nahit Eren ile avukatı Mehdi Özdemir ise duruşmada hazır bulundu.

Teditlerle ilgili konuşan Eren, üç ayrı rumuzla birden çok tweet atıldığını kendisinin ve ailesinin kişisel verileri paylaşılarak, tehdit edildiğini ancak buna karşın sadece bir tweetin yargılama konusu yapıldığını söyledi.

"Bu dava basit bir tehdit davası değil"

Sanığın suçu üstlendiğini hatırlatan Eren, Haral’ın başkalarını korumaya çalıştığını ifade etti.

Eren, davanın basit bir tehdit davası olmadığını vurguladı ve tweetlerin Haral’ın hakkında takipsizlik kararı verilen oğlu A.B. Haral tarafından farklı zamanlarda internet kafelere gidip atıldığını dile getirdi.

Eren, A.B. Haral’ın ise başkaları tarafından yönlendirildiğini belirtti ve ekledi: “Bir paylaşımda, ‘Nahit Eren’i örgüt öldürüp kaos yaratacak’ diye yazılmış. Yaptığımız çalışmalardan fotoğraflar paylaşılmış. Bu çalışmalar ‘örgütsel faaliyet’ olarak gösterilmiş. Burada önce algı oluşturuluyor. Sonra hedef haline getiriyorlar. Birinin nasıl hedef haline getirileceğini biliyor. Arkasında başka yapılar var.”

"Kişisel bilgiler kamu kurumundan alınmış"

Kendisine ait paylaşılan kişisel verileri mahkemeye sunan Eren, verileri Haral’ın yazmadığını kamusal faaliyet yürüten bir kurumdan alındığını yazım şekline bakılarak anlaşılacağını dile getirdi.

Paylaşımın yapıldığı internet adreslerinin IP numaralarına ve dosyadaki HTS kayıtları dikkate alındığında birden çok kişinin sorumlu olduğunun görüleceğini vurgulayan Eren, dosyanın genişletilmesini talep etti.

Avukat Özdemir: Eksik yargılama yapılıyor

Eren’in avukatı Mehdi Özdemir ise müvekkiline yönelik birden çok hesaptan birden çok tehdit gerçekleştirildiğini belirtti.

Tehditlerle birlikte paylaşımlarda kişisel verilerin izinsiz paylaşımının açık olduğunu, ancak iddianamede bunun yer almadığının altını çizen Özdemir, “Bütün bunlar Diyarbakır Baro Başkanı olan müvekkilimin insan hakları konusunda verdiği mücadeleden kaynaklanmaktır. Sadece bir hesaptan yapılan bir tweetin dosyaya alınması eksik yargılamadır. Bu eksik yargılamayı da faillerin aklanması çabası olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Yaptıkları itirazların akıbetinin sorulması ve dosyanın genişletilmesini isteyen Özdemir, dosyanın suç mahiyetine “tehdit”, “nitelikli hakaret” ve “kişisel verilerin izinsiz paylaşımının” eklenmesini istedi.

Duruşma 25 Nisan'a ertelendi

Özdemir’in ardından ara kararını açıklayan mahkeme, "@katipdemir1864", "@kontemristo" ve "@arifdogan1923" adlı hesaplardan yapılan diğer paylaşımlara ilişkin yapılan suç duyurusuna ve A.B. Haral hakkında verilen ‘kovuşturmaya yer yok’ kararına yapılan itirazın akıbetinin sorulması için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Müzekkereye gelen yanıtlara göre; “işlem tahsis edilmesine” karar veren mahkeme, duruşmayı 25 Nisan’a erteledi.

(RT)