Nahıl Yılbaşı alışveriş şenliği başladı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV), deprem bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin 44 ilinden 101 kadın kooperatifinin ürünlerini İstanbullularla buluşturduğu Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği kapılarını açtı. Şenlik, 21 Aralık 'a kadar Galataport İstanbul’da ziyaret edilebilecek.

1986 yılından bu yana kadınların ekonomik ve toplumsal olarak güçlenmesi için çalışan KEDV tarafından düzenlenen şenlik, kadın kooperatiflerinin ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmayı ve kadınların sürdürülebilir gelir elde etmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Şenliğin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar katıldı. Açılış konuşmasını ise KEDV Kurucusu ve Genel Direktörü Şengül Akçar yaptı.

Akçar konuşmasında, salgınlar, savaşlar ve ekonomik krizlerle geçen zorlu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, bu süreçlerden en çok kadınların etkilendiğini vurguladı. Buna rağmen umudu ayakta tutanların yine kadınlar olduğunu söyleyen Akçar, şunları dile getirdi:

“Bütün zorluklara rağmen umudu ayakta tutanlar kadınlar ve kadın kooperatifleri. Burada bunun somut bir örneğini görüyoruz. Kadınlar yerel üretimle bilinçli tüketimi bir araya getirmeyi başardı. Şenlikten yapacağınız alışverişlerle sizler de kadınların ekonomik olarak güçlenmesine katkıda bulunacaksınız.”

Akçar, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin taşınmasına destek veren Scania Türkiye’ye, ulaşım ve konaklama desteği sunan Trakya Kalkınma Ajansı ve Serhat Kalkınma Ajansı’na, alan desteği sağlayan Galataport İstanbul’a ve stantlar ile etkinliklere katkı sunan İBB Kadın’a teşekkür etti.

“Kadının görülmeye ihtiyacı var”

Açılışta konuşan Düziçi Kadın Kooperatifi temsilcisi Rahime Yüksel, kadınların görünür olmasının ve yoksulluktan çıkabilmesinin önemine dikkat çekerek, “KEDV bizi görünür kıldı. Bugün burada olmamızı sağlayan tüm olanaklar için teşekkür ediyoruz” dedi.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise şenliğin özellikle deprem bölgesinden gelen kadın kooperatifleri açısından önemine vurgu yaptı:

“Burada bulunan kadın kooperatiflerinin yarısının deprem bölgesinden gelmiş olması çok kıymetli. Umudu tohum tohum Türkiye’nin her yerine eken biz kadınlarız. Dayanışmayı büyüten tüm kadınlara selam olsun.”

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya yönelik bu tür dayanışma etkinliklerinin önemine dikkat çekerken, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ise KEDV’nin uzun yıllardır yürüttüğü çalışmaların değerine vurgu yaptı.

Coğrafi işaretli ürünler ve el emeği hediyeler

Şenlikte kurulan stantlarda kadınların el emeğiyle ürettiği yılbaşı hediyelikleri, tekstil ürünleri, ev tekstili, seramikler, takılar ve doğal gıda ürünleri yer alıyor. Hatay’ın kömbesi ve turunç reçeli, Adıyaman’ın pestili, Malatya’nın kuru kayısısı gibi coğrafi işaretli ve yöresel ürünler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Bolluk ve bereketi simgeleyen Nahıl, kadın kooperatifleri ve bireysel kadın üreticilere tasarım ve pazarlama desteği sunarak, ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarda yer almasını hedefliyor.

Ziyaret bilgileri Nahıl Yılbaşı Alışveriş Şenliği, 17–21 Aralık tarihleri arasında, Galataport İstanbul – Saat Kulesi Meydanı’nda,

10.00–21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) hakkında:

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV, 1986 yılından bu yana, yoksulluk ve eşitsizliklerin var olmadığı güçlü bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmak amacıyla, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmek için çalışıyor.



Nahıl hakkında:

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) iktisadi işletmesi olan Nahıl, 2003 yılında dar gelirli üretici kadınların ürünlerini pazarlayarak üretim sistemine dahil olmalarını teşvik etmek ve Türkiye'nin dört bir yanından üretici kadınlarla/kadın kooperatifleriyle çalışarak onların sürdürülebilir gelir kaynakları kazanmalarını sağlamak amacıyla kuruldu.

Nahıl'ın, İstanbul, Mardin ve İzmir şubeleri bulunmakla birlikte, el emeği ürünlere www.nahil.com.tr adresinden de online olarak ulaşılabiliyor.



