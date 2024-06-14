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Yayın Tarihi: 14 Haziran 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:44
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Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü açıkladı

“Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan şiddet gördüğünü açıkladı

Habertürk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti bugün sosyal medya hesabından açıkladı.

Alçı, Kütahyalı’yla boşanabilmek için pek çok girişimde bulunduğunu; ancak gördüğü şiddet nedeniyle korktuğunu ve boşanamadıklarını söyledi.

Kütahyalı’nın kendisini tehdit de ettiğini söyleyen Alçı’nın açıklaması şöyle:

“Hayatımın en büyük pişmanlığı. Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim,içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.

“Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım. Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikâyeyi miras bırakmayayım,  böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm.

“Şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım”

“En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım. Bunun yalnızca iki istisnası var. Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit…

"Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim. Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var… Hiçbirini işleme koyamamışım… Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim. Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili  hemcinslerim…

“Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın! Sustukça şiddet devam ediyor. Boşansanız da ediyor.

“Sizi kendi malı, yönetebileceği bir kukla gibi gören, aşağılayarak özgüveninizi ayaklar altına alan, size el kaldıran, yıllarca biriktirdiğiniz emeklerinizi sömüren, çalışmalarınız karşılığı kazandığınız tüm kazancınızı elinizden alan erkeklere karşı sesinizi yükseltin. Yükseltelim… Dur diyelim. Yeter diyelim… Yeter!” 

2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı, 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı. (TY)

Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı erkek şiddeti kadına yönelik şiddet
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