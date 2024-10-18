NADA Türkiye: Werisheh Moradi ve tüm siyasi mahpusların yanındayız

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Demokratik Kadın İttifakı (NADA) Türkiye, İranlı Kürt siyasetçi ve kadın hakları savunucusu Werisheh Moradi ve tüm siyasi mahpuslarla dayanışma içinde olduklarını duyurdu.

Moradi, İran İstihbarat Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri tarafından kaçırılmış, ağır işkenceye maruz kalmış ve ölüm cezası tehdidi altında. Evin Hapishanesi’nden gönderdiği mesajında, İran rejiminin halk üzerindeki baskılarını sınır ötesi savaşlarla örtbas etmeye çalıştığını belirtiyor ve bu duruma karşı uluslararası dayanışmanın önemini vurguluyor.

Moradi, İran’daki baskıcı İslamcı Molla rejimine karşı direnen kadınlar ve halkların sesi olmaya devam ediyor.

Mahsa Jina Amini'nin zorunlu başörtüsü kuralına karşı çıktığı için rejim güçleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan halk ayaklanmaları, İran’da özgürlük mücadelesinin simgesi haline geldi. “Jin, Jiyan, Azadî” sloganıyla yankılanan bu direniş, sadece İran’da değil, tüm dünyada kadınların mücadelesinin sembolü oldu.

Werisheh Moradi’nin mesajı, rejimin 2023 yılı boyunca en az 811 kişiyi idam ettiği, kadınların oranının ise her geçen yıl arttığı gerçeğine dikkat çekiyor. İran, Ortadoğu’daki savaşları halk üzerindeki baskılarını artırmak ve siyasi tutsaklara yönelik işkence ve idamları örtbas etmek için bir araç olarak kullanıyor.

Moradi, 10 Ekim Uluslararası Ölüm Cezasına Karşı Mücadele Günü'nde süresiz açlık grevine başladığını duyurdu. Bu grevle, İran’da direnenlerin seslerinin sınır ötesi savaşların yaygarasında kaybolmamasını sağlamayı hedeflediğini belirtti. Moradi, uluslararası toplumdan, #İnfazlaraHayır kampanyalarıyla dayanışma içinde olma çağrısında bulundu.

“Jin, Jiyan, Azadî” çığlığı, tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor

“Werisheh Moradi ve İran’da özgürlük için mücadele eden tüm tutsakların yanındayız. Ortadoğu’da savaşa, İsrail saldırganlığına ve savaş politikalarının mevcut rejimler tarafından halklara karşı savaşa dönüştürülmesine karşı mücadele ediyoruz. İran’da özgürlük için direnen kadınlar ve siyasi tutsaklar dayanışmamızla yalnız değiller.”

İran’da devam eden baskı rejimine karşı kadınların ve ezilen halkların mücadelesi sürüyor. Bu mücadele, Moradi’nin de belirttiği gibi, sadece ülke içindeki değil, uluslararası alandaki dayanışmayla da güçleniyor. İranlı kadınların “Jin, Jiyan, Azadî” çığlığı, tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Werisheh Moradi’nin Sözleri:

“Sınır ötesi savaşın ülke içindeki baskıları perdelemesine izin vermeyin. Özgürlük arayanlara yönelik baskıya karşı duruşum kişisel bir çıkar için değildir. Bu zalimliğe karşı çıkmak, hem içerideki mahkumlar hem de dışarıdaki halklar için bir sorumluluktur.”

(EMK)