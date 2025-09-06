ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Eylül 2025 11:20
 ~ Son Güncelleme: 6 Eylül 2025 13:55
1 dk Okuma

Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı

İnci’nin önceki atanma süreci, geniş protestolara neden olmuştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeniden atandı.

"Naci İnci'nin şikâyetiyle 16 hocamız ifadeye çağrıldı"
BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 341.GÜN
"Naci İnci'nin şikâyetiyle 16 hocamız ifadeye çağrıldı"
10 Aralık 2021

“Kayyım rektör”

İnci, 2021 yılında yine Erdoğan’ın kararıyla önce vekaleten, ardından kalıcı olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştı. Bu süreç, üniversite bileşenleri tarafından “kayyım rektör ataması” olarak nitelendirilmiş ve geniş protestolara neden olmuştu.

Akademisyenler haftalarca kampüste cübbeleriyle sırtlarını rektörlük binasına dönerek nöbet tutarken, öğrenciler de “kayyım rektör istemiyoruz” sloganlarıyla eylemler düzenlemişti. Boğaziçi’nde yüzlerce öğrenci gözaltına alınmış, bazı akademisyenlerin ders verme hakları ellerinden alınmıştı.

Hâlâ kampüste sırtlarını rektörlüğe dönme eylemi düzenleyen akademisyenler, İnci’nin yeniden atanmasını da üniversite özerkliğine yönelik müdahalenin devamı olarak değerlendiriyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi naci inci kayyım rektör
ilgili haberler
Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği’nden çıkardı
6 Mart 2025
/haber/naci-inci-bogazici-universitesini-avrupa-universiteler-birliginden-cikardi-305157
Naci İnci vekilleri kampüse sokmak istemedi
5 Temmuz 2024
/haber/naci-inci-vekilleri-kampuse-sokmak-istemedi-297176
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Turkcell yönetimine atandı
3 Mayıs 2024
/haber/bogazici-universitesi-rektoru-naci-inci-turkcell-yonetimine-atandi-294916
Naci İnci, Boğaziçi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni kapattı
4 Eylül 2022
/haber/naci-inci-bogazici-arsiv-ve-dokumantasyon-merkezi-ni-kapatti-266692
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ATANMIŞ REKTÖRÜ
Naci İnci, LGBTİ+ temalı filmlerden sonra sinema kulübünün faaliyetlerini de yasakladı
3 Ağustos 2022
/haber/naci-inci-lgbti-temali-filmlerden-sonra-sinema-kulubunun-faaliyetlerini-de-yasakladi-265394
Naci İnci bir akademisyenin daha görevine son verdi
5 Şubat 2022
/haber/naci-inci-bir-akademisyenin-daha-gorevine-son-verdi-257289
269. kez Naci İnci'ye arkalarını döndüler
3 Şubat 2022
/haber/269-kez-naci-inci-ye-arkalarini-donduler-257217
BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 341.GÜN
"Naci İnci'nin şikâyetiyle 16 hocamız ifadeye çağrıldı"
10 Aralık 2021
/haber/naci-inci-nin-sikayetiyle-16-hocamiz-ifadeye-cagrildi-254621
BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 320. GÜN
"Naci İnci dışarıdan paraşütle atama yapıyor"
19 Kasım 2021
/haber/naci-inci-disaridan-parasutle-atama-yapiyor-253625
Gazeteci Fırat Fıstık’a ‘Naci İnci’ soruşturması
22 Ekim 2021
/haber/gazeteci-firat-fistik-a-naci-inci-sorusturmasi-252196
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi’ni Avrupa Üniversiteler Birliği’nden çıkardı
6 Mart 2025
/haber/naci-inci-bogazici-universitesini-avrupa-universiteler-birliginden-cikardi-305157
Naci İnci vekilleri kampüse sokmak istemedi
5 Temmuz 2024
/haber/naci-inci-vekilleri-kampuse-sokmak-istemedi-297176
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Turkcell yönetimine atandı
3 Mayıs 2024
/haber/bogazici-universitesi-rektoru-naci-inci-turkcell-yonetimine-atandi-294916
Naci İnci, Boğaziçi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ni kapattı
4 Eylül 2022
/haber/naci-inci-bogazici-arsiv-ve-dokumantasyon-merkezi-ni-kapatti-266692
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ATANMIŞ REKTÖRÜ
Naci İnci, LGBTİ+ temalı filmlerden sonra sinema kulübünün faaliyetlerini de yasakladı
3 Ağustos 2022
/haber/naci-inci-lgbti-temali-filmlerden-sonra-sinema-kulubunun-faaliyetlerini-de-yasakladi-265394
Naci İnci bir akademisyenin daha görevine son verdi
5 Şubat 2022
/haber/naci-inci-bir-akademisyenin-daha-gorevine-son-verdi-257289
269. kez Naci İnci'ye arkalarını döndüler
3 Şubat 2022
/haber/269-kez-naci-inci-ye-arkalarini-donduler-257217
BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 341.GÜN
"Naci İnci'nin şikâyetiyle 16 hocamız ifadeye çağrıldı"
10 Aralık 2021
/haber/naci-inci-nin-sikayetiyle-16-hocamiz-ifadeye-cagrildi-254621
BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 320. GÜN
"Naci İnci dışarıdan paraşütle atama yapıyor"
19 Kasım 2021
/haber/naci-inci-disaridan-parasutle-atama-yapiyor-253625
Gazeteci Fırat Fıstık’a ‘Naci İnci’ soruşturması
22 Ekim 2021
/haber/gazeteci-firat-fistik-a-naci-inci-sorusturmasi-252196
Sayfa Başına Git