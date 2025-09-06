Naci İnci, yeniden Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, yeniden atandı.

BOĞAZİÇİ DİRENİŞİ 341.GÜN "Naci İnci'nin şikâyetiyle 16 hocamız ifadeye çağrıldı"

“Kayyım rektör”

İnci, 2021 yılında yine Erdoğan’ın kararıyla önce vekaleten, ardından kalıcı olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmıştı. Bu süreç, üniversite bileşenleri tarafından “kayyım rektör ataması” olarak nitelendirilmiş ve geniş protestolara neden olmuştu.

Akademisyenler haftalarca kampüste cübbeleriyle sırtlarını rektörlük binasına dönerek nöbet tutarken, öğrenciler de “kayyım rektör istemiyoruz” sloganlarıyla eylemler düzenlemişti. Boğaziçi’nde yüzlerce öğrenci gözaltına alınmış, bazı akademisyenlerin ders verme hakları ellerinden alınmıştı.

Hâlâ kampüste sırtlarını rektörlüğe dönme eylemi düzenleyen akademisyenler, İnci’nin yeniden atanmasını da üniversite özerkliğine yönelik müdahalenin devamı olarak değerlendiriyor. (TY)