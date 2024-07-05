Naci İnci vekilleri kampüse sokmak istemedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, EMEP Milletvekili İskender Bayhan ve CHP’li vekillerden oluşan heyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki alternatif mezuniyet törenine alınmadı.

Öğrencilere ve akademisyenlere destek olmak isteyen milletvekili heyeti, Boğaziçi Üniversitesi Hisarüsü kampüsüne gitti.

Vekiller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Naci İnci'nin talimatıyla kampüse alınmadı.

Engellemeye tepki gösteren Özçağdaş, "Ben buradan geçerim. Bize fiziksel müdahalede bulunamazlar. Bu, kanunlarla korunan bir haktır. Biz milletvekiliyiz. Siz beni durdurursanız suç işleyeceksiniz. Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek için geldik. Biz Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz. Bu yoldan çekilin; siz milletvekillerine müdahalede bulunacaksanız uyarıyorum sizi. Rektörün beni buraya sokmama yetkisi yok. Rektör benim denetimime tabi, milletvekiliyim ben"

Milletvekilleri içeri girmek isterken güvenlik güçleri kol kola girerek vekillerin girişine engel oldu.

“Boğaziçi Üniversitesi'nin bir kamu kurumu olduğunu belirten milletvekilleri, engellemenin kanunsuz olduğunu” belirttiler.

Engellemeye tepki gösteren ve Boğaziçi mezunu olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da, "Ben milletvekili olarak denetim görevi için geliyorum buraya. Cezaevi dışındaki her kuruma girebiliriz. Daha dün ODTÜ'ye gittik orada neden bir şey olmadı? Orada başka burada başka olur mu? Rektör neden rahatsız oluyor?" diye konuştu.

Daha sonra akademisyenler, ellerinde dövizlerle milletvekillerin olduğu alana ilerledi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ne girişi engellendi pic.twitter.com/idNVL6gtje — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 5, 2024

CHP'li Özçağdaş, bu sırada basına açıklama yaptı ve "Bu akıl tutulması sona ermeli. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik İstanbul Valisi ile görüştü. Vali bey süre istedi" dedi.

Ardından milletvekilleri bir kez daha içeri girmeye çalıştı bazılarının üzerinde "Özel Güvenlik" forması bulunan kişiler kolkola girerek engel olmaya çalıştı. Vekiller duruma, "Kimsiniz siz? Polis misiniz, çete misiniz siz?" diyerek tepki gösterdi. Bu arada kadın bir görevli milletvekili Türkan Elçi'ye müdahale etmek istedi. Elçi, görevliyi uyararak geri çekilmesini sağladı.

Uzun uğraşlar sonucu şiddetli yağış altında içeri giren vekiller bu kez minibüsler ile gelen çevik kuvvet polisleri tarafından engellenmek istendi. Ancak vekiller onları da geçerek mezuniyet törenine katıldı.

Özel güvenlik görevlileri kimliğini gizledi

Yasaya göre kimliğini, görünür şekilde taşımak zorunda olmalarına rağmen görevliler kartlarını takmadı. Bunun yanı sıra milletvekillerinin, görevleri hakkında sordukları ısrarlı sorulara da yanıt vermediler.

Madde 12- Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. (Özel Güvenlik Yasası)

(RT)