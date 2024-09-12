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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 13:48
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“Naci İnci, hayvanları terk etmediğimiz için bizi cezalandırmak istiyor”

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi gönüllülerine “sahipli hayvanı terk etme” gerekçesiyle 243 bin TL para cezası kesildi. Gönüllüler, süreci bianet’e anlattı.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
“Naci İnci, hayvanları terk etmediğimiz için bizi cezalandırmak istiyor”
Fotoğraf: BU Paws

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne (BU Paws) 15 Mart 2023’te AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı'na yakın olduğu ve başka bir "alana" dönüştürüleceği gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el konuldu.

Hayvan barınma merkezine 26 Mart’ta yıkım için iş makineleri girdi. Çoğu hasta ve yaşlı olan köpekler zorla başka bir alana taşındı.

Kampüs hayvanların bakımı için kurulan derneğe son olarak 5 Eylül 2024’te “sahipli hayvanların terk edilmesi” suçuyla 243 bin TL para cezası kesildi.

bianet’e konuşan BU Paws gönüllüsü, hayvanları terk etmedikleri ve Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin riyakârlıklarını ortaya çıkardıkları için cezalandırılmak istendiklerini söyledi.

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“Cezalandırma çabası”

Gönüllü, “sahipli hayvanların terk edilmesi” gerekçesiyle kesilen para cezası ile ilgili şu bilgiyi verdi:

“Beşiktaş Kaymakamlığı, bize hayvanları terk ettiğimiz gerekçesiyle 242 bin 880 TL ceza kesti. Bu hayvanlar 2015 yılından beri okulda yaşıyor. Üniversite yönetimi merkezin taşınmasından sonra derneğe çip kayıtlarının üstüne alınmasını şartı koymuştu. Bizler hepsinin kayıtlarını üzerimize aldık. Ancak yasaya göre, hayvanların çip adresi ile bulundukları yer farklıysa terk edilmiş sayılıyorlar. Yani derneğin adresi farklı olduğu için köpekler 'terk edilmiş' olarak nitelendirildi ve bizlere ceza uygulandı.

“Bu hayvanların hepsi çipli ve aşılı olması ve bizim tarafımızdan düzenli olarak bakımları yapılıyor. Ancak üniversite, hayvanları terk etmediğimiz için bir tür oyunla bizi cezalandırmak istiyor.”

“Adil değil”

Gönüllü, para cezasının kesilmesine giden süreci ise şöyle anlattı:

“Hayvanların zorla taşındığı yeni barınma merkezindeki mahalle sakinleri köpeklerden şikâyetçi oldu ve köpeklerin buradan taşınması kararı çıktı. Köpekleri kampüsten çıkarmak isteyen üniversite, ne hikmetse bu aşamada İstinafa başvurdu ve durumu daha da karışık hale getirdi.

“Üniversite yönetimi bizi buradan da göndermek için başka adımlar attı. Televizyona çıkıp kamuoyuna köpeklere sahip çıkacaklarını söylediler. Arkadan kurumları devreye sokarak köpeklerden kurtulmaya çalıştılar. Bu da halkı yanlış yönlendirmeye çalıştıkları bir başka örnek oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığıyla söylediği arasında büyük fark var ve bunu adım adım ispatladık. Biz bu köpekleri terk etmedik, arkamızda bırakmadık; aksine onlara sahip çıktık. Ancak yine de terk etme suçlamasıyla ve ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kaldık. Geçen yıl zaten masraflarımız çok fazlaydı ve dernek olarak bunları ödeyebilecek maddi gücümüz yoktu. Eğer birkaç kişinin şahsi katkısı olmasaydı, bu masraflarla başa çıkamazdık.

“Bu cezalar, yasal olabilir ama adil değil.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
BU Paws naci inci Boğaziçi Üniversitesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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