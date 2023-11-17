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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 14:06
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 14:35
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Naci Görür’den 'Çocuklar İçin Deprem Kitabı'

Görür kitabı, çocukları deprem hakkında bilinçlendirmek, depremi anlamalarını sağlamak ve doğru bilinen yanlışları, yapılması gerekenleri anlatmak için yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/naci-gorurden-cocuklar-icin-deprem-kitabi.jpg

Prof. Dr. Naci Görür'ün kaleme aldığı "Çocuklar İçin Deprem Kitabı" Doğan Çocuk'tan çıktı. : Irma Zmiric Çetinkaya'nın resimlediği kitap, 8 yaş ve üzeri çocuklar için.

Görür kitabı, çocukları deprem hakkında bilinçlendirmek, depremi anlamalarını sağlamak ve doğru bilinen yanlışları, yapılması gerekenleri anlatmak için yazdı.

Kitabın arka kapağından:

"Japonya gibi deprem konusunu çözmüş ülkeler deprem kültürünü çocukluktan itibaren aldıkları eğitimle oluşturdular… Çocuklar İçin Deprem Kitabı da bu kültürü oluşturmaya yardımcı olmak için Prof. Dr. Naci Görür tarafından yazıldı.

"Ülkemizde deprem gelir geçer bir olay sanılıyor. Fakat deprem bu ülkenin gerçeği. Hep vardı, olmaya da devam edecek. Ama depremlerin verdiği zararı en aza indirmek mümkün. Bu da öğrenmekle mümkün. Eğer yeterli bilgi edinir ve öğrendiklerimizi uygularsak deprem korkulacak bir şey olmaktan çıkar."
 
Prof. Dr. Naci Görür, depremlerden hasarsız kurtulmak için en çok çocuklara ve gençlere güvendiğini söylüyor:

"Depremi durduramayız. Yapabileceğimiz tek şey 'deprem dirençli kentler' oluşturarak depremlerden hasarsız veya en az zararla kurtulmaktır. Bu mümkündür. İleri ülkeler bunu
başarmıştır. Biz de başarabiliriz." (AÖ)

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