Nacho Sánchez Amor: "Öcalan'ın çağrısı muazzam bir adım"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısından sonra kamuoyunda başlayan tartışmaları "[...] ülkenin sonunda barışçıl bir çözüme doğru ilerleyebileceği bir siyasal sürece yeniden dahil olması için bir başka fırsat" olarak yorumladı.

"Diyalog Türkiye'nin kendi iç Kürt sorununa odaklanmalı"

Amor, Medya News'den Erem Kansoy'a verdiği söyleşide gelişmeleri "kesinlikle iyi bir haber" olarak yorumladı ve sürecin Türkiye'nin anayasal çerçevesi içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

AB Türkiye raportörü, Türkiye'deki diyalogun Irak ve Suriye'deki Kürt toplulukları da kapsayan daha geniş bölgesel dinamiklerden çok, Türkiye'nin kendi iç Kürt sorununa odaklanması gerektiğini vurguladı. Amor, sürecin uzun bir zamana yayılacağını kabul etmekle birlikte ilk adımı atmanın önemini vurguladı: "İlk adım büyük bir adımdır."

"Çok katı bir cezaevi düzenlemesi içinden soruna Öcalan gibi bakabilmek kolay değil"

Türkiye'deki çatışma ve çözüm süreçlerini İspanya'nın geçmişindeki çatışmalarla karşılaştırmsı istenen Amor, İspanya'da acil talepler arasında tam bir ateşkes ve silahlı örgütlerin dağıtılmasının olmadığına dikkat çekti. Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile ilgili süre giden tartışmalara göndermede bulunan İspanyol Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) vekili, "İspanya'da şiddetin tamamen durdurulması ve örgütün dağıtılması için bu kadar açık bir çağrımız olmamıştı. Ve bu nedenle bu [Türkiye'deki çağrı] muazzam bir adımdır," dedi ve ayrıca Abdullah Öcalan'ın ağır tecrit altında bir siyasal çağrıda bulunma becerisini övdü. "Çok katı bir cezaevi düzenlemesi söz konusuyken, Öcalan'ın çağrısında yaptığı şekilde topluma bakabilmek kolay değil," dedi.

Amor Özgür Özel'le görüştü CHP lideri Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile çarşamba günü Brüksel’de görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye Özel’e eşlik eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç eşlik etti. Great pleasure to meet CHP chairman @eczozgurozel & high level @herkesicinCHP delegation at @Europarl_EN during their visit to Brussels. It's encouraging to hear CHP's firm commitment to democratic reforms in #Türkiye. It's key to understand 🇹🇷 society's plurality. Hoş geldiniz! pic.twitter.com/GsYN6LAy4U — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) March 5, 2025 Görüşmeyi x hesabından duyuran Amor "CHP Genel Başkanı Özgür Özel

ve üst düzey CHP heyetiyle Brüksel ziyaretleri sırasında Avrupa Parlamentosunda

bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. CHP'nin Türkiye'deki demokratik reformlara olan kararlı bağlılığını duymak cesaret verici. Toplumun çoğulculuğunu anlamak için anahtar. Hoş geldiniz!" dedi.

(AEK)