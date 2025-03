Nacho Sánchez Amor: "Öcalan'ın çağrısı muazzam bir adım"

CHP lideri Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor ile çarşamba günü Brüksel’de görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmeye Özel’e eşlik eden CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç eşlik etti.

Great pleasure to meet CHP chairman @eczozgurozel & high level @herkesicinCHP delegation at @Europarl_EN during their visit to Brussels. It's encouraging to hear CHP's firm commitment to democratic reforms in #Türkiye. It's key to understand 🇹🇷 society's plurality. Hoş geldiniz! pic.twitter.com/GsYN6LAy4U