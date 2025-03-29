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DÜNYA
Yayın Tarihi: 29 Mart 2025 10:34
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2025 10:38
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Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000’i geçti

Depremin merkez üssü Sagaing bölgesinde, 90 yıllık bir köprünün yıkıldığı, Mandalay ve Yangon şehirlerini birbirine bağlayan karayolunun hasar gördüğü kaydedildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, büyük bir yıkımın ardından gerçekleştirilen bir arama-kurtarma operasyonunu gösteriyor. Görüntüde, tamamen çökmüş bir binanın enkazı dikkat çekiyor. Beton bloklar, bükülmüş demirler ve dağılmış yapı malzemeleri, yıkımın şiddetini gözler önüne seriyor.
Fotoğraf: AA

Myanmar'da meydana gelen, 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1002'ye, yaralıların sayısının ise 2 bin 376'ya ulaştığı bildirildi.

Myanmar'daki askeri yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremlerde şu ana kadar 1002 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 376 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Ayrıca depremin şiddetli hissedildiği Tayland'ın başkenti Bangkok'ta çöken yüksek katlı binanın inşaatında 6 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. 

Merkez üssü Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi olan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 1000'i aşarken can kayıplarının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Manastır, baraj ve köprü yıkıldı

AA'nın geçtği habere göre, depremin en şiddetli hissedildiği, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'de aralarında tarihi Budist manastırı Ma Soe Yane'nin olduğu çok sayıda binanın yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Chirstian Aid yardım kuruluşu, sahadaki temsilcilerinin, şehirdeki bir barajın yıkıldığı ve alçak kesimlerde su seviyesinin yükselmekte olduğunu bildirdiğini aktardı.

Depremin merkez üssü Sagaing bölgesinde, 90 yıllık bir köprünün yıkıldığı, Mandalay ve Yangon şehirlerini birbirine bağlayan karayolunun hasar gördüğü kaydedildi.

Başkent Neypido'da da aralarında dini tapınakların olduğu yapıların depremde zarar gördüğü ifade edildi.

Askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, depremin vurduğu bölgelerde hastanelerde acil kan ihtiyacı olduğunu belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deprem Myanmar
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