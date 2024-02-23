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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 23 Şubat 2024 13:56
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Myanmar cuntası hapisteki bir gazeteciyi daha öldürdü

Myat Thu Tun, Şubat 2021'deki askeri darbeden bu yana cunta tarafından öldürülen beşinci Myanmarlı gazeteci.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Myanmar cuntası hapisteki bir gazeteciyi daha öldürdü

Myanmar’da askeri cunta, hapsettiği bir gazeteciyi daha işkenceyle öldürdü.

Western News muhabiri Myat Thu Tun'ın cesedi, altı siyasi mahkumla birlikte ülkenin batısındaki Rakhine bölgesindeki Mrauk-U kasabasındaki askeri alanda gömülmüş halde bulundu. Phoe Thiha olarak da bilinen gazetecinin gömülü bedeninde kurşun yaraları ve işkence izleri vardı.

Cesetler, silahlı etnik bir örgüt olan Arakan Ordusu'nun 5 Şubat'ta askeri kampı ele geçirmesinin ardından bulundu.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Myat Thu Tun'ın öldürülmesine ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. CPJ'in Güneydoğu Asya Temsilcisi Shawn Crispin yaptığı açıklamada, "Gazeteci Myat Thu Tun'ın öldürülmesini şiddetle kınıyoruz ve Myanmar yetkililerine sorumluları tespit edip dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz" dedi.

Crispin “2021'deki demokrasiyi askıya alan askeri darbeden bu yana cezasızlık kültürü derinlere kök saldı” derken cuntanın gazetecileri öldürmeyi bırakıp korumaya başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

RSF: Cinayet Myanmar askeri cuntasının damgasını taşıyor

RSF Asya-Pasifik Bürosu Direktörü Cédric Alviani da "Bu şok edici cinayet, üç yıldır tüm medya çalışanlarına karşı bir terör ortamı yaratan ve acımasız şiddetini bir kez daha sergileyen Myanmar askeri cuntasının damgasını taşımaktadır. Uluslararası toplumu, gazetecilere yönelik terör kampanyasına son vermesi ve ülkede tutuklu bulunan 62 gazeteci ve basın özgürlüğü savunucusunu serbest bırakması için Myanmar rejimi üzerindeki baskıyı arttırmaya çağırıyoruz” diye açıklama yaptı.

Eylül 2022'den beri tutukluydu

Myat Thu Tun, Eylül 2022'de evinde gözaltına alınıp tutuklanmasından bu yana cezaevinde tutuluyordu ve "yanlış bilgi yayma" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyordu.

Tun, Şubat 2021'deki darbeden önce, Burma'nın Demokratik Sesi, 7 Gün Dergisi ve The Voice Journal dahil olmak üzere çeşitli Myanmar medya kuruluşlarında çalışmıştı. Eylül 2022'de tutuklandığı sırada Western News için çalışıyordu.

Myat Thu Tun, Şubat 2021'deki darbeden bu yana askeri cunta tarafından öldürülen beşinci gazeteci. Serbest foto muhabirleri Aye Kaw ve Soe Naing de gözaltında öldürülürken, Khonumthung Haber Ajansı'nın kurucusu Pu Tuidim ve editörü de gözaltında öldürüldü. Federal Haber Dergisi'nden Sai Win Aung, haber yaparken ordu tarafından vuruldu.

RSF'nin 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 173. sırada yer alan Myanmar, 64 tutuklu gazeteciyle dünyanın en büyük gazeteci hapseden ülkelerinden biri ve Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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(HA)

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/haber/myanmar-ulkedeki-eylemleri-fotograflayan-japonyali-gazeteciyi-10-yil-hapse-carptirdi-268118
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/haber/myanmar-da-darbe-yonetimi-1600-mahkumu-serbest-birakiyor-260593
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/haber/olumune-iskence-myanmar-da-toplu-katliamlar-255056
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