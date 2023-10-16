Müzisyen Can Tunaboylu'na kadına şiddetten soruşturma

Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı öne sürülen gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldı.

Erkek şiddeti Eylül 2023

Adli Tıp Raporu’nun bekleniyor. Can Tunaboylu tarafından darp edildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" dedi.

Aybike Çelik'ten müzisyen Can Tunaboylu hakkında şiddet iddiası

Sosyal medya hesabından darp izlerinin fotoğrafını paylaşan Çelik, darp raporu almaması için hastaneye de götürülmediğini söyledi. (EMK)