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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2023 16:47
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2023 16:55
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Müzisyen Can Tunaboylu'na kadına şiddetten soruşturma

Sosyal medya hesabından darp izlerinin fotoğrafını paylaşan Aybike Çelik, darp raporu almaması için hastaneye de götürülmediğini söylemişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/16/yuzyuzeyken-konusuruz-gitaristi-can-tunaboylu-na-kadina-siddetten-sorusturma.jpeg
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Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı öne sürülen gitarist Can Tunaboylu hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 9 Ekim'de soruşturma başlatıldı.

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Erkek şiddeti Eylül 2023
4 Ekim 2023

Adli Tıp Raporu’nun bekleniyor. Can Tunaboylu tarafından darp edildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" dedi.

Aybike Çelik
Aybike Çelik'ten müzisyen Can Tunaboylu hakkında şiddet iddiası
16 Ekim 2023

Sosyal medya hesabından darp izlerinin fotoğrafını paylaşan Çelik, darp raporu almaması için hastaneye de götürülmediğini söyledi. (EMK)

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