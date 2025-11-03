Muzîkjenê Kurd Hakan Akay li Balafirgeha Stenbolê hate desteserkirin

Muzîkjenê Kurd Hakan Akay piştî vegera xwe ya ji derveyî welêt bo Tirkiyeyê li Balafirgeha Stenbolê hate desteserkirin. Akay birin qereqola polîsan a balafirgehê, li wir bi tohmeta ku "propagandaya rêxistinê kiriye" derbarê wî de lêpirsîn hat vekirin.
Hat hînbûn ku lêpirsîn ji aliyê Edliyeya Kuşadasiya Aydinê ve tê birêvebirin. Akay dê bi rêya Sîstema Deng û Dîmenî(SEGBÎS) îfadeya xwe bide dozgeriyê.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê parêzerên Akay, Esra Bilen û Emrah Baran gotine ku muwekîlê wan li derdora saet 19:30ê êvarê li Balafirgeha Stenbolê hatiye desteserkirin.
Parêzeran destnîşan kirine û gotine: " Bi îdiaya ku Hakan Akay propagandaya rêxistinê kiriye derbarê wî de lêpirsîn hatiye destpêkirin. Di çarçoveya vê lêpirsînê de biryara zeftkirina Akay derxistinê û bi vê hêcetê desteserkirine. Niha li Qereqola Polîsan a Balafirgeha Stenbolê tê girtin û dê bi rêya SEGBÎSê îfadeya xwe bide Dozgeriya Komarê ya Kuşadasiyê."
Parêzer Bilen û Baran gotin, "Krîmînalîzekirina huner û nasnameyê ne li gorî aştiya civakî ye. Em ê vê pêkanîna neqanûnî û keyfî bişopînin."
(EMK/AY)