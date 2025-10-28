"Müzik güçtür": Gogol Bordello Dünya Demokrasi Forumu'nda başköşede

5 Kasım 2025'te Strazburg'daki Dünya Demokrasi Forumu Gogol Bordello'nun sahne almasıyla açılıyor.

6 Kasım'da da grubun lideri Eugene Hütz ve diğer müzisyenleri bir araya getiren "Müzik Güçtür" başlıklı özel oturumda, sanatsal ifade özgürlüğü, müziğin demokratik dayanıklılığın inşasındaki rolü ve kriz dönemlerinde sanatçıların toplumlara daha geniş kapsamlı katkıları değerlendirilecek.

Müzik ve sanatsal özgürlüğün demokrasinin temel unsurları olduğuna ve temel değerler için ilham vermek, harekete geçirmek ve bu değerleri savunmak için büyük bir güç olabileceğinin öne çıkarılacağı 13. Dünya Demokrasi Forumu'nun özel konuğunun New York'un efsanevi müzik ve performans topluluğu Gogol Bordello olmasının bir anlamı var.

Gogol Bordello'nun önemi 1999'da New York'ta kurulan Gogol Bordello, multikültürel bir kadroya sahip bir punk/folk rock grubu olarak öne çıktı. Ukrayna kökenli müzisyen Eugene Hütz'ün kurucusu ve öncüsü olduğu Gogol Bordello “çingene-punk” olarak tanımlanan müzikal tarzı bağlamında Doğu Avrupa Rom müziği, punk, dub ve folk motiflerini birleştiriyor. Grup sahnede oldukça teatral, enerjik ve sınırları zorlayan bir performans anlayışıyla yer alıyor. Göçmen kökenli müzisyen ve aktörleden oluşan grup, müzik aracılığıyla kimlik, göç, kültürel karışım gibi temaları işliyor. Bu anlamda “küreselleşme”, “çokkültürlülük”, “kimlik” gibi güncel toplumsal konulara tartışmaya açıyor. Hütz ve grubun üyeleri savaş, mülteci meselesi gibi konularda açıkça barıştan ve mültecilerden yana bir tutumu dillendiriyorlar. Müzik ve sahne performanslarını yalnızca eğlence değil, aynı zamanda kültürel ifade ve direnç biçimi olarak da ifade ediyorlar. Göçmenlik, diaspora kimliği grubun müziğinde başlıca temaları oluşturuyor.

Oturumun ardından, VICE News tarafından hazırlanan "Kanımın Çığlığı: Bir Gogol Bordello Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapılacak.

(AEK)