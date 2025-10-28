ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 03:14
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 15:50
2 dk Okuma

"Müzik güçtür": Gogol Bordello Dünya Demokrasi Forumu'nda başköşede

Dünya Demokrasi Forumu 13. buluşmasında, efsanevi New York gösteri topluluğu Gogol Bordello'nun katılımıyla, "Müzik güçtür" temasını yükseltecek. Performanslar, demokrasi ve barış eksenli projelerin gündemde olacağı buluşmanın başlıca ifade biçimi olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Müzik güçtür": Gogol Bordello Dünya Demokrasi Forumu'nda başköşede
Gogol Bordello, ABD, Chicago'da Concord Müzikholü'ndeki 2023 konserlerinde/Fotoğraf: riotfest.org

5 Kasım 2025'te Strazburg'daki Dünya Demokrasi Forumu Gogol Bordello'nun sahne almasıyla açılıyor.

6 Kasım'da da grubun lideri Eugene Hütz ve diğer müzisyenleri bir araya getiren "Müzik Güçtür" başlıklı özel oturumda, sanatsal ifade özgürlüğü, müziğin demokratik dayanıklılığın inşasındaki rolü ve kriz dönemlerinde sanatçıların toplumlara daha geniş kapsamlı katkıları değerlendirilecek.

Müzik ve sanatsal özgürlüğün demokrasinin temel unsurları olduğuna ve temel değerler için  ilham vermek, harekete geçirmek ve bu değerleri savunmak için büyük bir güç olabileceğinin öne çıkarılacağı 13. Dünya Demokrasi Forumu'nun özel konuğunun New York'un efsanevi müzik ve performans topluluğu Gogol Bordello olmasının bir anlamı var.

Gogol Bordello'nun önemi

1999'da New York'ta kurulan Gogol Bordello, multikültürel bir kadroya sahip bir punk/folk rock grubu olarak öne çıktı.

Ukrayna kökenli müzisyen Eugene Hütz'ün kurucusu ve öncüsü olduğu Gogol Bordello “çingene-punk” olarak tanımlanan müzikal tarzı bağlamında Doğu Avrupa Rom müziği, punk, dub ve folk motiflerini birleştiriyor. Grup sahnede oldukça teatral, enerjik ve sınırları zorlayan bir performans anlayışıyla  yer alıyor.

Göçmen kökenli müzisyen ve aktörleden oluşan grup, müzik aracılığıyla kimlik, göç, kültürel karışım gibi temaları işliyor. Bu anlamda “küreselleşme”, “çokkültürlülük”, “kimlik” gibi güncel toplumsal konulara tartışmaya açıyor.

Hütz ve grubun üyeleri savaş, mülteci meselesi gibi konularda açıkça barıştan ve mültecilerden yana bir tutumu dillendiriyorlar.

Müzik ve sahne performanslarını yalnızca eğlence değil, aynı zamanda kültürel ifade ve direnç biçimi olarak da ifade ediyorlar. Göçmenlik, diaspora kimliği grubun müziğinde başlıca temaları oluşturuyor.

Oturumun ardından, VICE News tarafından hazırlanan "Kanımın Çığlığı: Bir Gogol Bordello Hikayesi" belgeselinin gösterimi yapılacak.

(AEK)

Haber Yeri
Strasbourg
Avrupa Demokrasi Forumu gogol bordello çok kültürlülük göç punk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git