“Müzik festivalindeki sivilleri, İsrail savaş helikopteri vurdu”

İsrailli Haaretz Gazetesi, İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı güvenlik değerlendirmesiyle ilgili bilgi verdi.



Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polis soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivalinden Hamas'ın önceden bilgisi olmadığı belirtildi.

Hamas'ın kısa tarihi

“Hamas’ın haberi yoktu”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Hamas, saldırı esnasında dronelar ve paraşütlü araçlar aracılığıyla müzik festivalini öğrendi. Soruşturmada, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçabildiği bilgisi yer aldı.



Haaretz haberinde, soruşturmanın aynı zamanda İsrail savaş helikopterlerinden birinin Hamas militanlarına ateş açarken sivilleri de vurduğu iddia edilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bir polis kaynağına göre, soruşturma aynı zamanda olay yerine gelen ve görünüşte oradaki teröristlere ateş açan İsrail ordusuna ait bir savaş helikopterinin de bazı festival katılımcılarını vurduğunu gösteriyor. Polise göre festivalde 364 kişi öldürüldü."

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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberi

İsrailli Yedioth Ahronoth Gazetesi de Hamas'ın Gazze'den 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya İsrail Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin müdahale ettiği anlara ilişkin bir haber yayımlamıştı.

Haberde şu iddiaya yer verilmişti:



"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar.

“Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi.” (TY)