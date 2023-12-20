Müzede sadece eski eşyalar mı vardır?

- Müze nedir?

- İçinde çok eski eşyaların olduğu yerler.

İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Direktörü Neslihan Varol, müzedeki eğitimlerde sordukları soruya karşılık çocuklardan genelde bu yanıtı aldıklarını anlatıyor.

Biraz da bu nedenle çocuklar için “Müzede Ne Var?" Kitabını hayata geçirdiklerini aktarıyor.

İstanbul Modern ve Dinozor Çocuk işbirliğiyle hazırlanan “Müzede Ne Var?” resimli kitap, “Müze nedir?” sorusuyla başlayıp çocuklara müzelerin dünyasında ilham verici bir yolculuk sunuyor.

El ele durmanın gücü: İki kişiyken kaybolmuş sayılır mıyız?

Neslihan Varol’un hazırladığı kitaba, illüstratör Mavisu Demirağ’ın çizimleri ve kolajları eşlik ediyor.

Hem müzeciliği hem de müze türlerini anlatan kitapta form, portre, performans sanatı gibi kelimeleri açıklayan bir de mini sözlük bulunuyor. İstanbul Modern’i de çocuklara tanıtan kitapta pek çok sanatçının eserleri de referans olarak alınmış.

Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk’un okurlarla buluşturduğu "Müzede Ne Var?" müzelerin geçmişten bugüne nasıl değiştiğini eğlenceli bir anlatımla paylaşıyor.

Müzedeki eserlerin neye göre seçildiğine yani "koleksiyon" meselesine ise kitabın 12. sayfasında cevap aranıyor.

Varol şöyle diyor:

"Müzelere kimliğini veren ve anlamlandığı alanlar koleksiyonlar. Bu sayfada, 'eğer müzeler her şeyi toplasaydı bütün dünyayı kaplardı' yaklaşımından yola çıkarak koleksiyonu anlatmaya çalıştık. Koleksiyon, müzeler hayatımızı zenginleştirmek için sanatsal gelişimini desteklemek için varlar."

Müze kavramına güncel bir yerden bakmaya çalıştıklarını belirten Mavisu Demirağ da “O kavramların üzerindeki tozu atmaya çalıştık” diye ekliyor.

Açıldığı 2004’ten bu yana İstanbul Modern’de çocuklara yönelik sanat eğitimleri, atölyelerinin de olduğunu belirten Varol şöyle devam ediyor:

“Bu sayede çocuklarla bir araya gelip sanat yapıtlarını analiz etmeye başladık.

"Sanat eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocukların sanatsal gelişimini desteklemek gerekiyor. Sanat müzeleri önemli bir role sahip. Müzeyi anlamak kavramak çocuklar için kolay değil, ama deneyimlemek keyifli.

“Bu kitap biraz da müzelerin nasıl olması gerektiğini de tarif ediyor ve çeşitliliğine de vurgu yapıyor."

Kitabın sonunda ise çocukları, kendi sergilerini yaratabilecekleri bir alan bekliyor.

Varol kitabın ileride farklı başlıklarda seriye dönüştürmeyi planladıklarının da altını çizdi. (AÖ)