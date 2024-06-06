Mustafa Yeneroğlu’ndan Mehmet Şimşek’e Ayhan Bora Kaplan ve Halkbank soruları

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki kara para aklama faaliyetlerini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu.

MASAK raporunda Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütüne ait 50 şirketin detaylı bir şekilde incelendiğine değinen Yeneroğlu, “Ayhan Bora Kaplan ve yakın akrabalarına ait pek çok şirkete Halkbank tarafından en az 550 milyon TL'nin üzerinde kredi verildiği tespit edildi. Kaplan ve yakınlarının bankalardan aldıkları bu kredilerle şirketlerini büyütüp yasa dışı kazançlarını akladıkları iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu haberlere aynı gün içerisinde erişim engeli getirildi. Üstelik Halkbank, MASAK raporu öncesinde Ayhan Bora Kaplan veya şirketleri üzerinden kredi verildiği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, teminatsız kredi kullandırmadığını belirtmişti. Ancak hazırlanan MASAK raporunda bankanın bu açıklamaları yalanlandı" dedi.

Yeneroğlu, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü, Halkbank ve MASAK üçgeninde yaşananlarla ilgili “Bu konuda denetleme görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?” diyerek konunun aydınlatılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade etti.

Yeneroğlu konuya ilişkin olarak Bakan Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti;

MASAK Raporu kapsamında Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kaç şirket üzerinden kara para aklamıştır? Bu şirketler aracılığıyla aklanan toplam para miktarı ne kadardır? Bu paraların kaynakları konusunda herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Yapılmış ise ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

MASAK, 2020 yılı itibariyle SGK kayıtlarında 'garson' olarak kayıtlı olan ve son 4 yılda anormal para hareketleri olan Ayhan Bora Kaplan ve kara para aklayan şirketleri söz konusu soruşturma öncesinde neden denetlememiştir? Bu konuda denetleme görevini yerine getirmeyen sorumlular hakkında Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?

Halkbank tarafından suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarına ait şirketlere kredi verilmiş midir? Verildiyse toplamda ne kadar kredi kullandırılmıştır? MASAK Raporunda da belirtildiği üzere teminatsız kredi kullandırılmış mıdır?

MASAK Raporu doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Halkbank hakkında herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? Başlatmış ise hangi sonuçlara ulaşmıştır?

Bu suç örgütü lideri ve yakınlarına ait şirketlere başka bankalardan kredi verilmiş midir? Verilmişse hangi bankalar tarafından verilmiştir? Bu kredilerin meblağları ne kadardır?

Halkbank veya başka bankalar tarafından verilen kredilerde sorumluluğu olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş mudur? BDDK, Halkbank hakkında herhangi bir inceleme başlatmış mıdır?

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(HA)