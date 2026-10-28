Mustafa Sarıgül Yeni Parti üyeliğini "askıya aldı", suçlamalar sürüyor

Yeni Parti, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen mali soruşturmayla bağlantılı olarak sorgulanan eski koruması B. Ö. D'nin cinsel saldırı iddialarının basına yansıması üzerine soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğini askıya aldığını duyurdu:

"Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim."

Sarıgül'ün 28 Ekim (Çarşamba) sabahı yaptığı yazılı açıklama üzerine YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Zeynel Emre, parti yönetiminin kararını olumlu karşıladıklarını, Sarıgül'ün "şimdilik" partiyle ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Sarıgül'ün iki oğlu Emir ve Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil'in tutuklandığı soruşturma, 16 Ekim'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. Türkiye ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kara para aklandığı ve yatırımcıların dolandırıldığı iddialarına dayanan soruşturmada şimdiye kadar çok sayıda kişi tutuklandı.

Gazeteci Murat Ağırel ile beraber 15 kişi tutuklandı

Emir Sarıgül tutuklandı

27 Ekim'de gerçekleştirilen son adli işlemlerde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün tutuklandı. Beş kişi hakkında ev hapsi, altı kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken gözaltına alınan AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma Almanya yurttaşı iş insanlarının şikâyetiyle başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Ekim'deki açıklamasına göre soruşturma, iki Almanya yurttaşının şikâyetleri üzerine başlatıldı.

Şikayetçiler, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklanarak yatırım sözleşmelerine aykırı işlemlerin gerçekleştirildiğini ileri sürdüler.

Başsavcılığın aktardığı suçlamalar arasında 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi, kamu gücü ve nüfuz kullanılarak 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı bulunuyor.

Müştekiler ayrıca ellerindeki bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini, bunların ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini iddia ettiler.

Savcılık, şikâyetlere dayanarak, Mustafa Sarıgül'ün oğulları Ömer ve Emir Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ve başka bazı kişiler aleyhine soruşturma başlattı. Sarıgül'ün oğulları ve eski eşi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Gazeteci Murat Ağırel ile beraber 15 kişi tutuklandı

Başsavcılık, milletvekili olan Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini duyurdu.

Soruşturma genişledi: Üç yeni tutuklama

26 Ekim'de gözaltına alınan 15 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Ekim'de üç şüpheli tutuklandı.

Altınbaş Holding yöneticisi Sofu Altınbaş ile iş insanları İbrahim Avcı ve Ramazan Argün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beş kişi hakkında ev hapsi, altı kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, AKP Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama kararları, şüpheliler hakkındaki suçlamaların kanıtlandığı veya kesinleşmiş mahkûmiyet kararı verildiği anlamına gelmiyor.

Eski korumasından cinsel saldırı suçlaması

Soruşturmanın son aşamasında Mustafa Sarıgül'ün uzun yıllar yakın korumalığını yapan B. Ö. D.'nin savcılık ifadesine yansıyan iddialar medyaya sızdırıldı.

B. Ö. D., 2021'den itibaren Sarıgül'ün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu, siyasi ve ekonomik nüfuzundan korktuğunu, ailesinin güvenliğinden endişe ettiğini ileri sürdü.

B. Ö. D., 2024'te sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından "Sarıgül hakkında konuşmaması karşılığında" 100 bin avro cezai şart öngören bir belge imzalamak zorunda bırakıldığını savundu.

Eski koruma, ayrıca kendisine Sarıgül'ün avukatı aracılığıyla 150 bin dolar ödendiğini iddia etti.

Henüz bu iddiaları bağımsız olarak doğrulayan ödeme kayıtları, sözleşme veya kesinleşmiş adli inceleme sonuçları yargısal işlemler kapsamında açıklanmış değil.

Soruşturmada gözaltına alınan B. Ö. D. hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Sarıgül, B. Ö. D.'nin suçlamalarını reddetti. Eski korumasının cezaevine girme korkusuyla böyle bir ifade verdiğini düşündüğünü belirtti.

2024'teki görüntüler yeniden gündemde

Cinsel saldırı iddiaları, 2024'te sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler hakkında yürütülen tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

Mustafa Sarıgül, o tarihte görüntülerin montaj olduğunu savunmuş ve özel bir kriminal inceleme kuruluşundan aldığı raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Son soruşturmada gizli tanığa atfedilen bir beyanda, söz konusu raporun 200 bin dolar karşılığında usulsüz biçimde elde edildiği ileri sürüldü.

Dosyada bu iddiayı doğrulayan bağımsız kanıt veya kesinleşmiş resmî bilirkişi değerlendirmesi bulunduğuna dair de bir bilgi yok.

Görüntülerin gerçekliği, bunların nasıl kaydedildiği ve önceki raporun güvenilirliği konusunda tartışmalar sürüyor.

Sarıgül'den beş kişiye karşı suç duyurusu

Mustafa Sarıgül, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada soruşturmanın başlangıcındaki şikayetçilerle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü 5 kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sarıgül, uluslararası yatırımcılar adına finansman sağlayacağını söyleyen Sinan Çampınar adlı kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini, daha sonra da kendisi ve ailesi hakkında gerçek dışı iddialar ortaya atıldığını savundu.

Şikâyetlerde dayanak gösterilen 10 milyon ve 100 milyon avroluk banka dekontlarının sahte olduğunu ileri süren Sarıgül, kendisine, ailesine veya şirketlerine iddia edilen miktarlarda para transferi gerçekleşmediğini söyledi.

Sarıgül, şikâyetçi oldukları kişiler tarafından kendilerinden 4 milyon avro talep edildiğini öne sürerek şu açıklamayı yaptı:

“Burada dolandırılmak istenen ve mağdur olan ben ve ailemdir.”

Sarıgül'ün karşı suçlamaları da henüz yargı tarafından doğrulanmış değil.

“Soruşturma peşinen cezalandırmaya dönüşmesin”

Mustafa Sarıgül, 28 Ekim'deki yazılı açıklamasında, kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin yayınlarda birbirleriyle ilgisiz olayların bir araya getirildiğini ve gerçek dışı iddiaların kesinleşmiş olgular gibi sunulduğunu savundu.

Soruşturma dosyasında gizlilik ve kısıtlama kararı bulunduğunu hatırlatan Sarıgül, dosyadan yapılan yayınlar ve kişilik haklarını ihlal ettiğini düşündüğü paylaşımlar hakkında hukuki işlem başlatacağını bildirdi:

“Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum” diyen Sarıgül, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet bekliyorum.”

Erzincan Milletvekili, soruşturmanın kamuoyu önünde bir cezalandırmaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek parti üyeliğinin askıya alınması kararını da Yeni Parti'nin süreçten olumsuz etkilenmemesi amacıyla açıkladı.

(AEK)