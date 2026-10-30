Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa etti

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, paylaşımına TBMM Başkanlığına gönderdiği istifa yazısını da ekledi.

Soruşturma altında

Sarıgül’ün istifasının nedeni, ailesine ve kendisine uzanan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yaklaşık iki haftadır yürüttüğü soruşturmada, Sarıgül’ün oğulları Emir ve Ömer Sarıgül ile eski eşi Aylin Kotil’in de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Ayrıca gazeteci Murat Ağırel de tutuklu isimler arasında.

Başsavcılık ayrıca milletvekili olması nedeniyle Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini duyurdu.

Yine savcılığı açıklamasına göre soruşturma Almanya vatandaşı iki kişinin şikayetiyle başladı.

"80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğine", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiğine", "1 milyar euroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiğine" ve "1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığına" yönelik iddialar var.