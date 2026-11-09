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YT: Yayın Tarihi: 09.11.2026 16:36 9 Kasım 2026 16:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.11.2026 16:45 9 Kasım 2026 16:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara'ya gönderdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası Ankara'ya gönderildi
Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül hakkındaki suçlamalar yönünden yetkisizlik kararı vererek soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle hakkındaki adli süreç Ankara'da devam edecek.

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Sarıgül hakkında “suç örgütü kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlamaları bulunduğu basına yansıdı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikâyeti üzerine Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Mustafa Sarıgül, YENİ Parti'den istifa etti
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Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 28 kişi tutuklanırken, Şişli Meslek Yüksekokuluna ise kayyım atandı.

Sarıgül'ün eski yakın koruması Beşir Ömer Demir de soruşturma kapsamında ifade verdi. Demir'in iddialarını reddeden Sarıgül, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mustafa Sarıgül, 30 Ekim'de soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sarıgül daha sonra YENİ Parti'den istifa etti.

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(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Mustafa Sarıgül soruşturma Gözaltı tutuklama kayyım şirket Alman
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