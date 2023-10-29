Mustafa Preşeva, Ankara Film Festivali jürisinden çıkarıldı

Ankara Film Festivali, hakkında taciz suçlamaları bulunan kurgucu Mustafa Preşeva, jüri üyeliğinden çıkarıldığını duyurdu.

Susma Bitsin Platformu'ndan Ankara Film Festivali'ne boykot çağrısı

Ankara Film Festivali'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yer alacağı ilan edilen jüri üyelerinden Mustafa Preşeva'nın görevine, kadınların yanında durduğumuzu bildirerek ve sinema sektöründeki kadın hareketlerinin taleplerini gözeterek son verilmiştir.”

Ne olmuştu?

Susma Bitsin Platformu Preşeva'nın jüride yer almasını tepki göstermişti.

Yayınladığı açıklama ile, Preşeva’nın jüriden çıkarılmasını talep etmişti.

Açıklamada, şöyle denilmişti:

”Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva, hakkında onlarca taciz ifşası olan bir fail iken, taciz edilen kadınların beyanı yok sayılarak, yaşananlar hiç olmamış gibi bu festivalde kendisine yer bulacak.”

(EMK)