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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2023 09:23
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2023 09:30
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Mustafa Preşeva, Ankara Film Festivali jürisinden çıkarıldı

Festival yönetimi, "Kadınların yanında durduğumuzu bildirerek ve sinema sektöründeki kadın hareketlerinin taleplerini gözeterek son verilmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/29/tacizle-suclanan-preseva-ankara-film-festivali-jurisinden-cikarildi.jpg
Ankara Film Festivali'nin web sayfasından aldık.

Ankara Film Festivali, hakkında taciz suçlamaları bulunan kurgucu Mustafa Preşeva, jüri üyeliğinden çıkarıldığını duyurdu.

Susma Bitsin Platformu
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Ankara Film Festivali'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: 

"Festivalde bu yıl Ulusal Uzun Film Yarışması'nda yer alacağı ilan edilen jüri üyelerinden Mustafa Preşeva'nın görevine, kadınların yanında durduğumuzu bildirerek ve sinema sektöründeki kadın hareketlerinin taleplerini gözeterek son verilmiştir.”

Ne olmuştu?

Susma Bitsin Platformu  Preşeva'nın jüride yer almasını tepki göstermişti. 

Yayınladığı açıklama ile, Preşeva’nın jüriden çıkarılmasını talep etmişti. 

Açıklamada, şöyle denilmişti: 

”Ulusal Yarışma jürisinde yer alan kurgucu Mustafa Preşeva, hakkında onlarca taciz ifşası olan bir fail iken, taciz edilen kadınların beyanı yok sayılarak, yaşananlar hiç olmamış gibi bu festivalde kendisine yer bulacak.”

(EMK)

Ankara Film Festivali taciz ifşa
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/haber/ankara-film-festivali-nde-yarisacak-filmler-belli-oldu-285808
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