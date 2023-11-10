Mustafa Kemal Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi

Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Atatürk'ün 85 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan: Aşkla çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, vefatınızın 85'inci seneidevriyesinde bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.”

Özgür Özel’den açıklama

CHP Genel Başkanı Özel, Anıtkabir'deki devlet töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Hayırlı olsun” dileğinde bulunup bulunmadığı sorulan Özel, “Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık” dedi.

Törende, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşme imkânı bulamadığını belirten Özel, şunları kaydetti:

“Meral Hanım'la merhabalaşamadık, ondan dolayı üzüldüm ama Devlet Bey'le merhabalaştık. Tabii 10 Kasım olduğu için bir matem günü... Cumhuriyet'in 100. yılında, bu büyük matemde böylesi siyasi parti rekabetlerinin olmadığı bir ortamdayız. Ata'nın huzurunda bir siyasi rekabet olmaz. Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönem devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleriyle hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP'ye saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir.”

(VC)