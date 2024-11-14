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HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2024 10:59
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2024 16:19
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Mustafa Doğan İnal, BirGün'ün haberine saatler içinde dava açtı

Haberde Mustafa Doğan İnal’ın akrabası Mahmut İnal'ın Mart ayında Gaziantep Valiliği’nden toplamı 348 milyon TL’yi geçen üç okul ihalesi aldığı anlatılıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mustafa Doğan İnal, BirGün'ün haberine saatler içinde dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, BirGün’ün “Amcaoğluna ‘Yürü ya kulum’ denmiş!” başlıklı haberi nedeniyle hem gazeteye hem de İsmail Arı’ya dava açtı. 250 bin TL tazminat istedi.

BirGün haberi sabah 5.00'da yayımladı. İnal ise öğleden sonra haber hakkında dilekçe verdi. İnal, dava dilekçesinde İsmail Arı’nın “Kişisel husumet güttüğünü” iddia etti, “İtibarının zedelendiğini” öne sürdü.

Haberde Mustafa Doğan İnal’ın amcasının oğlu Mahmut İnal kamudan peş peşe milyonlarca liralık ihale aldığı, sadece Mart ayında aldığı üç okul ihalesinin toplamının 348 milyon TL’yi geçtiği belirtiliyordu.

İhalelerin ilana çıkılmadığı, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen ‘pazarlık usulüyle’ yapıldığı anlatılıyordu.

Daha önce de dava açmıştı

Mustafa Doğan İnal hakkında çıkan haberlere sık sık erişim engeli kararı çıkartması ve dava açmasıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz ay yine BirGün’ün “Bağırıp çağırdığı öğretmen ölüyordu!" başlığıyla yayımlanan habere 100 bin TL’lik dava açmıştı. bianet’in yayın yönetmenlerinden (2020-2022) Nazan Özcan da İnal’ın şikayetiyle yargılanan gazeteciler arasında.

İnal’ın adı aynı zamanda FETÖ borsası iddialarıyla anılıyor. Gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan “Cendere” kitabında İnal’ın TEFAL’in kurtarılması aşamasında rüşvet pazarlığını yaptığını da iddia ediliyor. TİP Milletvekili Ahmet Şık, İnal ile iki yargı mensubu arasında davayı yönlendirme iddiasının olduğu ses kaydını yayımlamıştı.

İnal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 15 milyon liralık avukatlık ücreti aldığıyla da gündeme gelmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Birgün Mustafa Doğan İnal
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/haber/mustafa-dogan-inal-in-gazetecilere-actigi-dava-dustu-271064
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