Mustafa Çiftçi kimdir?

Bürokrat. 11 Şubat 2026 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. AKP genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararla İçişleri Bakanlığı görevine atandı, bu görevde Ali Yerlikaya’nın yerine geldi.

Çiftçi, lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2018 yılında kayıt yaptırdığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini sürdürüyor.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere’de bulunan Çiftçi, 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

Çiftçi, mülki idare amirliği kariyerine çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaparak başladı Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Derinkuyu (Nevşehir), Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde Kurtuluş Savaşı yıllarında gerici isyanlara destek veren, İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katıldı. Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaştı.

Tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirdi, “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Olayın yargıya taşınması üzeine, Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” iddia ederek soruşturmaya izin vermedi.

Ardından İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Özel Kalem Müdürlüğü ve TBMM Başkan Başmüşavirliği görevlerini üstlendi. 6 Kasım 2018 tarihinde Çorum Valisi olarak atanan Çiftçi, bu görevini 9 Ağustos 2023’e kadar sürdürdü; bu göreve Necmettin Kılıç’ın yerine gelmiş, görevini Zülkif Dağlı’ya devretti.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Çiftçi’nin yaşadığı yer Erzurum’dur. İngilizce ve Arapça bilmektedir. 56 yaşında olan Çiftçi, hem akademik hem de idari alandaki birikimiyle Türkiye’nin üst düzey bürokratları arasında yer alıyor. 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu.