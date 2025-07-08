Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nden Spotify açıklaması

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), Rekabet Kurulu’nun 4 Temmuz’da dijital müzik platformu “Spotify” hakkında inceleme başlatmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Rekabet Kurulu, başlattığı inceleme kapsamında Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalara yer verdiği iddialarını değerlendirerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini araştıracak.

MESAM Başkanı Recep Ergül, açıklamada, Türkiye'nin güçlü bir müzik altyapısına ve köklü bir geleneğe sahip olmasına rağmen, müzikten doğan telif gelirlerinin yeterince geri dönüş sağlamadığına dikkat çekti.

Bu durumun sektörde maddi ve manevi birçok soruna yol açtığını belirten Ergül, müzik eseri sahipleri, yorumcular ve fonogram yapımcılarının temel gelir kaynaklarının dijital platformlardan elde edilen telif bedelleri olduğunu vurguladı.

Spotify’a çağrı

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Ergül, açıklamasına şöyle devam etti:

“Dijital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify'ın fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify'ı partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz.”

Rekabet Kurulu'nun Spotify hakkında inceleme başlatmasına da değinen Ergül, konuyu yakından takip ederek, Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti. (TY)