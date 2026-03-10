TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.03.2026 09:11 10 Adar 2026 09:11
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.03.2026 09:29 10 Adar 2026 09:29
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Muşekek Îranê li Amedê ket xwarê

Muşeka Îranê li erzasiyê gundê Bimbarekiyê ya serbi navçeya Rezana Amedê ket xwarê. Tu xesar û ziyan negihîştiye kesî û malên gund.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Muşekek Îranê li Amedê ket xwarê
Fotograf: AW

Êrîşên ku artêşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) û Îsraîlê di 28ê Sibatê de li dijî Îranê dan destpêkirin, di roja 11em de (10ê Adarê) berdewam dikin.

Di roja yekem a êrîşan de, Rêberê Olî ê Îranê Elî Xameneyî jî di nav de gelek berpirsên payebilind ên Îranê hatibûn kuştin. Amerîkayê êrîşên xwe yên li dijî Îranê wekî "Operasyona Kerba Destanî" (Operation Epic Fury) û Îsraîlê jî êrişên xwe wekî "Operasyona Gurandina Şêr" (Operation Epic Fury) bi nav kir. Îranê jî di bin navê "Operasyona Soza Rastîn-4" de êrişên bersivdayînê da dest pê kirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat muşeka Îranê li eraziyê gundê Bimbarekiyê ya serbi navçeya Rezana Amedê ketiye. Ji ber ku li nava erazî ketiye, xesar û ziyan negihîştiye kesî û malên gund. Hat ragihandin ku muşek saet di navbera 14:00an û 15:00an de ketiye.

Di 10 rojan de bi 210 dron û mûşekan êrişî Herêma Kurdistanê kirine
ROJA 11EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
Di 10 rojan de bi 210 dron û mûşekan êrişî Herêma Kurdistanê kirine
Îro 08:39

Piştî gundiyan agahî da cendirmeyan, tîmên cendirmeyan hatin cihê bûyerê û li ser vê muşekê lêkolîn kirin.

Gundnişînên Bimbarekiyê ji Ajans Welat re gotine ku muşek ya Îranê ye û leşkeran demek dirêj li ser muşekê lêkolîn kiriye û paşê bi kemçeyê rakirine û bi xwe re birine.

Heyva Sor a Îranê: Di êrîşan de zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîlan zirar dîtin e
ROJA 7EM A ÊRİŞÊN DYA-ÎSRAÎLÊ ÊN Lİ DİJÎ ÎRANÊ
Heyva Sor a Îranê: Di êrîşan de zêdetirî 4 hezar avahiyên sivîlan zirar dîtin e
6 Adar 2026

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Muşek Şerê Îranê û Amerîkayê Êrişên Amerîka û Îsraîlê yên li ser Îranê amed
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê