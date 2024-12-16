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Yayın Tarihi: 16 Aralık 2024 11:49
 ~ Son Güncelleme: 16 Aralık 2024 11:54
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Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları Çorum'da gazetecilere saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun korumaları, programı takip eden gazetecileri darp etti. Korumalar, görüntü alan gazetecilerin ise cep telefonlarına el koymaya çalıştı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Müsavat Dervişoğlu'nun korumaları Çorum'da gazetecilere saldırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun korumaları ile gazeteciler arasında arbede yaşandı.

Dervişoğlu, partililerle buluşmak için Çorum'a geldi. Programı görüntülemek isteyen gazetecilere Dervişoğlu'nun korumaları engel oldu. Gazetecilerin duruma tepki göstermesi üzerine korumlar gazetecileri salondan çıkartmaya çalıştı.

Bunun üzerine korumalar direnç gösteren gazetecilere saldırarak darp etti. Görüntü alan gazetecilerin ise cep telefonlarına el koymaya çalıştı. Gazeteciler, olayın ardından korumalardan şikayetçi oldu.

Çorum Haber Gazetesi muhabiri Volkan Sınayuç, İHA muhabiri Halil Can Özeker, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca, Çorum Net TV imtiyaz sahibi Engin Erenler ve Haberci19 İmtiyaz Sahibi Cuma Şahin korumaların müdahalesine maruz kalan gazeteciler.

İlk tepki cemiyetten

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, korumaların gazetecilere yönelik tavrını kınadı.

Bir açıklama yapan cemiyet “Halkın haber alma kaynağı olan ve kamu görevi yerine getiren gazetecilerin, davetli olarak katıldıkları bir ortamda böylesi bir muameleye maruz kalmaları asla kabul edilemez. Korumaların zorbalığına maruz kalan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaşanan hadiseyi esefle kınıyoruz.” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere saldırı
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