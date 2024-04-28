Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti’nin genel başkanı seçildi

İYİ Parti’nin dünkü 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

Dervişoğlu, genel başkan seçilmesi sonrasında partililere hitap etti.

“Bir yarış kazanmadım, kimseyle yarışmadık”

Kürsüye üçüncü turdaki rakibi Koray Aydın ile çıkan Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, "Aslında ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu yolculuğa çıkarken, 'Cenabı Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin' diye dua ettim. Ülkem için dua ettim. Milletim için dua ettim. Partim için dua ettim ve sizler için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Kimseyle yarışmadık biz” diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkesin gözü bu kongredeydi. Allah hepinizden gani gani razı olsun. En küçük bir tatsız olay bile yaşanmadı. Bu, iyiler ve cesurlar hareketinin nasıl siyasi bir hareket olduğunun, nasıl siyasi bir ahlaka ve ferasete sahip olduğunun en büyük delilidir.

Konuşurken de ifade ettim; sayın Koray Aydın benim aile büyüğüm ve ağabeyimdir. Sayın Tolga Akalın da benim kardeşim ve ailemin bir ferdidir. Sizlerin adayları olarak bu yolculuğa çıktık. Siz asıl çok büyük bir ailesiniz. Size mensup olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bugün itibarıyla birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. İktidar yolculuğunu yine ağabeyim Koray Aydın'la, kardeşim Tolga Akalın'la ve bu dava için alın teri döken sizlerle devam ettireceğiz. Herkes emin olsun, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah hepinizden razı olsun."

Erdoğan’dan tebrik telefonu

Dervişoğlu, Genel Başkan seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Dervişoğlu, ATO Congresium'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) oylaması öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, tebrik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp aramadığına ilişkin sorusuna Dervişoğlu, "Tebrik için aradı Sayın Cumhurbaşkanı, ben de kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim" yanıtını verdi.

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Özel: İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hayırlı, uğurlu olsun. Bir siyasi partide, parti içi demokratik yarış hem o partiye katkı sağlar hem ülkenin demokrasisine katkı sağlar. Çok kıymetli adaylar yarıştı. Biz dikkatle takip ettik. Müsavat Dervişoğlu benim birlikte grup başkanvekilliği yaptığım, İYİ Parti'de çok emeği olan kıymetli bir isimdir. Bundan sonra İYİ Parti Müsavat Bey'le birlikte yol yürüyeceğine göre kendisine hayırlısı olsun diyoruz” dedi.

Özel, İYİ Parti'nin önceki genel başkanı Meral Akşener'in de değerli bir insan olduğunu, Türk siyasi tarihinde önemli kilometre taşlarında izi bulunduğunu kaydederek, Akşener'in Millet İttifakı'nın mimarlarından olduğunu söyledi.

Akşener'in kurultaydaki veda konuşmasının çok anlamlı olduğunu belirten Özel, "Kendisine de bundan sonraki yaşamında sağlık, başarılar diliyoruz. Geçmiş süreçler bir yana biz kendisine hakkımızı helal ediyoruz. O da hakkını helal etsin. İYİ Parti için, İYİ Partililer için hayırlı olsun" dedi.

Müsavat Dervişoğlu hakkında 1960 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ordu'nun Fatsa ilçesinde, lise eğitimini Samsun'da tamamladı, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken, 27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak da görev yaptı.

(AS)