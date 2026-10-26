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YT: Yayın Tarihi: 26.10.2026 13:30 26 Ekim 2026 13:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.10.2026 13:53 26 Ekim 2026 13:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Musa O., İpek Er davasında beraat etti

Musa O., 16 Temmuz 2020’de gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Musa O., İpek Er davasında beraat etti
Fotoğraf: İpek Er'in annesi/ JinNews /Medya Üren
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  • Batman'ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl hapis cezası alan eski uzman çavuş Musa O., "intihara yönlendirme" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
  • Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Ekim 2026'da verdiği kararda, Er'in bıraktığı mektubu, tanık beyanlarını, Er'in hastanede ilk muayeneyi yapan sağlık çalışanlarına anlattıklarını ve cinsel saldırı davasındaki mahkûmiyet kararını değerlendirdi. Mahkeme, bu delillerin suçun oluştuğunu kanıtlamak için yeterli olmadığına hükmetti.
  • İpek Er, 7 Temmuz 2020'de Musa O.'dan şikâyetçi olmuş, 16 Temmuz 2020'de mektup bırakarak av tüfeğiyle yaşamına son verme girişiminde bulunmuş ve 18 Ağustos 2020'de hayatını kaybetmişti. Musa O., 19 Ağustos 2020'de tutuklanmış, yaklaşık bir hafta sonra tahliye edilmiş ve Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2021'de ona 12 yıl hapis cezası vermiş, takdiri indirimle ceza 10 yıla düşmüştü.

Batman’ın Beşiri ilçesinde 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunmaktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski uzman çavuş Musa O., “intihara yönlendirme” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Ekim 2026’da verdiği kararda, Musa O.’nun İpek Er’i intihara yönlendirdiğini kanıtlayan somut delil bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme, İpek Er’in bıraktığı mektubu, tanık beyanlarını, Er’in hastanede ilk muayenesini yapan sağlık çalışanlarına anlattıklarını ve Musa O.’nun cinsel saldırı davasında aldığı mahkûmiyet kararını değerlendirdi. Ancak bu delillerin “intihara yönlendirme” suçunun oluştuğunu kanıtlamak için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Ne olmuştu?

İpek Er, 7 Temmuz 2020’de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Beşîrî’de görev yapan uzman çavuş Musa O. hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla şikâyetçi oldu.

Yeni Yaşam'daki habere göre, Er, 16 Temmuz 2020’de bıraktığı mektubun ardından evinde av tüfeğiyle yaşamına son verme girişiminde bulundu. Mektubunda Musa O.’nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Er, 34 günlük yaşam mücadelesinin ardından 18 Ağustos 2020’de hayatını kaybetti.

Musa O., 16 Temmuz 2020’de gözaltına alındı ve görevden uzaklaştırıldı. Savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İpek Er’in ölümünün ardından yükselen tepkiler üzerine 19 Ağustos 2020’de tutuklandı. Ancak yaklaşık bir hafta sonra avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Musa O. daha sonra Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi.

Cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası aldı

Musa O. hakkında İpek Er’e yönelik “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme, Aralık 2021’de Musa O.’ya 12 yıl hapis cezası verdi. Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamında uygulanan takdiri indirimle ceza 10 yıla düşürüldü.

Bu davadan ayrı olarak Musa O. hakkında “intihara yönlendirme” suçlamasıyla da dava açıldı. Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 2025/237 Esas ve 2026/930 Karar sayılı dosyada 22 Ekim 2026’da beraat kararı verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İpek Er İpek Er davası Musa O. İpek Er
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