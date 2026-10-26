TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.10.2026 15:53 26 Cotmeh 2026 15:53
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.10.2026 15:55 26 Cotmeh 2026 15:55
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Mûsa O., di doza Îpek Erê de beraet kir

Mûsa O. di 16ê Tîrmeha 2020an de hatibû desteserkirin û piştre ji wezîfeyê hatibû dûrxistin. Piştî îfadeya li dozgeriyê bi şertê kontrola edlî serbest bûbû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Mûsa O., di doza Îpek Erê de beraet kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Çawişê pispor ê berê Mûsa O. êrişa zayendî li Îpek Era 18 salî kiribû û 10 sal cezayê girtîgehê lê hatibû birîn. Mûsa O. bi tohmeta ku “bûye sedema xwekuştinê” dihat darizandin. Mûsa O. di dozê de beraet kir.

1emîn Dadgeha Cezê û Esliyê ya Êlihê di 22ê Cotmeha 2026an de biryar daye ku tu delîlek şênber nîne ku Mûsa O. bûye sedem ku Îpek Er xwe bikuje.

Çi bûbû?

Li navçeya Qubînê ya Êlihê, Î. E.ya 18 salî ya di 16ê Tîrmeha 2020an de hewl dabû xwe bikuje. Î. E. yê paşê aşkere kiribû ku Mûsa O. çawişê pispor tecawiz li wê kiriye. Î. E. ya ku li nexweşxaneyê dihate dermankirin, îro can daye.

Î. E. piştî ku xwestibû xwe bikuje û ew li nexweşxaneyê dihate dermankirin, malbata wê nameya wê dîtibû. Î. E. yê di nameya xwe de gotibû ku çawişê pispor Mûsa O.yî tecawiz lê kiriye.

Malbata Î. E. yê giliyê çawişê pispor kiribû û Mûsa O. heman rojê hatibû desteserkirin. Çawişê pispor di îfadeya xwe de ew tohmet qebûl nekiribûn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Rapora Tipa Edlî aşkere kiribû ku Mûsa O. yî tecawizî Î. E. yê kiriye. Di encama vê rewşê de Mûsa O. yî îdia kiribû ku dema ew û Î. E. li Sêrtê hatine ba hev ew serxweş bûye.

Biryara “nepenîtiyê” ji bo dosyaya lêpirsînê hatibû dayîn. Çawişê pispor bi tohmeta ku “istismara zayendî ya xurt” kiriye şandibûn ber destê heyeda Dadweriya Silh û Cezayan a Nobedar a Sêrtê lê li vir bi şertê kontrola edlî serbest bûbû.

Malbata Î. E. yê ji bo alîkariya hiqûqî serî li Komeleya Mafên Mirovan a Êlihê dabûn.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
îpek er doza Mûsa O.
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê