Musa Anter öldürüldüğü sokakta anıldı: “Yüzleşme kaçınılmaz”

Gazeteci, yazar ve aydın Musa Anter, öldürülmesinin 34. yılında Diyarbakır’da anıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre Dicle Fırat Gazeteciler Derneği’nin (DFG) düzenlediği anma, Anter’in 20 Eylül 1992’de vurulduğu Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semtindeki Cumhuriyet Mahallesi’nde yapıldı.

Anmaya Anter’in ailesinin yanı sıra gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“Faili meçhul cinayetler aydınlatılmalı”

Anmada konuşan DFG üyesi Fexredin Kılıç, Anter’in öldürülmesinin üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen cinayetin arkasındaki yapıların bütünüyle ortaya çıkarılmadığını söyledi.

Devam eden barış sürecine değinen Kılıç, geçmişteki faili meçhul cinayetlerle yüzleşilmesi gerektiğini belirtti:

Barışı konuştuğumuz bugünlerde, Apê Musa’nın katledildiği yerden bir kez daha ifade ediyoruz; barış için faili meçhul cinayetler aydınlatılmalıdır.

Kılıç, Anter’in ölümünün ardından Kürt basınında çalışan gazetecilerin öldürülme, gözaltı, tutuklama, tehdit ve yayın yasaklarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Anter’den Aykol’a

DFG Eşbaşkanı Selman Çiçek de 1 Ocak’ta hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Hüseyin Aykol’u andı.

Aykol’un geçmiş yıllarda Anter için düzenlenen anmalara katıldığını belirten Çiçek, gazetecilik geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarıldığını söyledi:

“Apê Musa’dan Hüseyin hocaya, Hüseyin hocadan bize, bizden diğer nesillere aktararak bu geleneği sürdüreceğiz.”

Anter’in oğlu Dicle Anter de babasını her yıl öldürüldüğü yerde anmaya devam edeceklerini söyledi.

Mızraklı: Adalet olmadan barış tesis edilemez

8 Eylül’de Edirne Cezaevi’nden tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı da anmaya katıldı. Mızraklı’nın tahliyesi farklı haber kaynaklarınca da doğrulandı.

Mızraklı, Anter’in Kürt basını ve toplumu açısından bıraktığı mirasa değinerek devam eden barış sürecinde geçmişle yüzleşmenin önemine dikkat çekti.

“Özellikle Barış ve Demokratik Toplum Süreci’yle birlikte barışın derinleşmesi, onurlu bir barışın tesisi için hakikatlerin ortaya çıkarılması ve yüzleşme kaçınılmazdır” diyen Mızraklı, adalet sağlanmadan kalıcı bir barışın kurulamayacağını söyledi.

Mızraklı, Kürtçe üzerindeki baskılara karşı yürütülen mücadeleyi hatırlatarak, “Artık binlerce Musa Anter var. Onun bıraktığı kalemle korkusuzca yazan, fotoğraf makinesini en zor anlarda kullanan binlerce gencimiz var” dedi.

Eren: “Özgür basın susmadı”

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren de Anter’in Kürt dili ve kültürü için verdiği mücadeleye değindi.

Anter’in öldürülmesinin ardından Kürt basınının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Eren, gazetecilerin gözaltı, tutuklama ve çeşitli baskılarla karşılaştığını belirtti.

Anma, Musa Anter’in öldürüldüğü yere fotoğrafının ve karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Musa Anter cinayeti Musa Anter, 20 Eylül 1992 gecesi Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Anter hayatını kaybetti, yanında bulunan Orhan Miroğlu ise yaralandı. Amnesty International, cinayetten iki gün sonra yayımladığı açıklamada Anter’in 20 Eylül’de öldürüldüğünü ve olayın koşullarının araştırılması gerektiğini bildirdi. Cinayete ilişkin daha sonra açılan dava, JİTEM ana davasıyla birleştirildi. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Eylül 2022’de Musa Anter’in öldürülmesi ve Orhan Miroğlu’nun yaralanmasına ilişkin davanın 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme, JİTEM ana davasının ise ayrı bir dosya üzerinden sürmesine hükmetti. Anter ailesinin avukatı, düşme kararının ardından yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

(NÖ)