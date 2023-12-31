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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2023 14:05
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2023 14:15
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Muş'ta DEM Partili 2 genç gözaltına alındı

Muş’ta evlere düzenlenen baskınlarda DEM Parti Gençlik Meclisi üyesi 2 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muş'ta DEM Partili 2 genç gözaltına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Muş’ta sabah saatlerinde birçok eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda, evlerin kapılarının kırıldığı ve eşyaların dağıtıldığı belirtilirken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Muş Gençlik Meclisi üyeleri Mücahit Kılıç ve Serhat Yıldız'ın gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Kılıç ve Yıldız’ın, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

(AD)

dem parti gözaltılar muş
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