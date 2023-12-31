Muş'ta DEM Partili 2 genç gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Muş’ta sabah saatlerinde birçok eve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda, evlerin kapılarının kırıldığı ve eşyaların dağıtıldığı belirtilirken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM PARTİ) Muş Gençlik Meclisi üyeleri Mücahit Kılıç ve Serhat Yıldız'ın gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Kılıç ve Yıldız’ın, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

(AD)