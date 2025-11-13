ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 17:14
1 dk Okuma

Muş'ta "Çocuk Yaşta Zorla Evlilikle Mücadele" çalıştayı düzenlendi

“Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇYEZE) Önlenmesi Destek Programı II” kapsamında yapılan çalıştayda politika önerileri ile baro, belediye ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler paylaşıldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Muş Belediyesi, Muş Barosu ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EDHİD) iş birliğinde "Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadelede iş birliği" çalıştayı düzenlendi.

Bursa-Muş Kardeşliği Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya kentte bulunan siyasi partiler, meslek odaları temsilcileri, demokratik kurum temsilcileri, kamu kurum temsilci ve çalışanları katıldı.

"Kızları güçlendirmenin yolu eğitimden geçiyor"
10 Ekim 2025

Saha gözlemleri ve hak ihlalleri paylaşıldı

Bursa-Muş Kardeşliği Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay / Fotoğraf: MA

EDHİD'in, “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇYEZE) Önlenmesi Destek Programı II” kapsamında hayata geçirdiği çalıştayda şu başlıklar ele alındı.

  • Belediyeler İçin ÇYEZE ile İlgili Veri Toplama Rehberinin tanıtımı ve uygulama olanakları
  • Muş İl Eylem Planı çerçevesinde baro, belediye ve STÖ’lerin rolleri
  • Yerelde ÇYEZE ile mücadelede mevcut durum, ihtiyaçlar ve zorluklar
  • Veri toplama, paylaşma ve izleme süreçlerinde kurumsal işbirliği modelleri
  • Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik politika önerileri

Sunumlar ile başlayan çalıştay katılımcıların interaktif katılımıyla sürdü. Çalıştıkları ya da temsil ettikleri kurumlar adına yaptıkları saha çalışmalarını paylaşan katılımcılar gittikleri köy, mahalle ve ilçelerde kadınlara/çocuklara dair gözlemlerini anlatırken, elde ettikleri verilerle geçmişten bu yana yaşanan hak ihlallerini de ortaya koydu.

(NÖ)

