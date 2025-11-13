Muş'ta "Çocuk Yaşta Zorla Evlilikle Mücadele" çalıştayı düzenlendi

Muş Belediyesi, Muş Barosu ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EDHİD) iş birliğinde "Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerle mücadelede iş birliği" çalıştayı düzenlendi.

Bursa-Muş Kardeşliği Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştaya kentte bulunan siyasi partiler, meslek odaları temsilcileri, demokratik kurum temsilcileri, kamu kurum temsilci ve çalışanları katıldı.

"Kızları güçlendirmenin yolu eğitimden geçiyor"

Saha gözlemleri ve hak ihlalleri paylaşıldı

Bursa-Muş Kardeşliği Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay / Fotoğraf: MA

EDHİD'in, “Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇYEZE) Önlenmesi Destek Programı II” kapsamında hayata geçirdiği çalıştayda şu başlıklar ele alındı.

Belediyeler İçin ÇYEZE ile İlgili Veri Toplama Rehberinin tanıtımı ve uygulama olanakları

Muş İl Eylem Planı çerçevesinde baro, belediye ve STÖ’lerin rolleri

Yerelde ÇYEZE ile mücadelede mevcut durum, ihtiyaçlar ve zorluklar

Veri toplama, paylaşma ve izleme süreçlerinde kurumsal işbirliği modelleri

Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik politika önerileri

Sunumlar ile başlayan çalıştay katılımcıların interaktif katılımıyla sürdü. Çalıştıkları ya da temsil ettikleri kurumlar adına yaptıkları saha çalışmalarını paylaşan katılımcılar gittikleri köy, mahalle ve ilçelerde kadınlara/çocuklara dair gözlemlerini anlatırken, elde ettikleri verilerle geçmişten bu yana yaşanan hak ihlallerini de ortaya koydu.

(NÖ)