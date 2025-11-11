ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 11 Kasım 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 12:02
1 dk Okuma

Muş Belediyesi’nde “Kadın Meclisi” kuruldu

Muş Belediyesi Kadın Meclisi, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı, sosyal destek, kültür-sanat ve eğitim alanlarında projeler geliştirmeyi planlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muş Belediyesi’nde “Kadın Meclisi” kuruldu
Fotoğraf: Muş Belediyesi

Muş Belediyesi Kasım ayı Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla kurulan Kadın Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye bünyesinde kurulan Kadın Meclisi, kadınların yerel yönetimlerde daha görünür ve etkin olması, karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve eşitlikçi politikaların geliştirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Toplantıda kadın temsilciler, belediye çalışmalarına kadın bakış açısının yansıtılması, kentin sosyal yaşamında kadınların ihtiyaçlarının dikkate alınması ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Muş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kadın Meclisi’nin kentte toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirecek bir adım olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kadın Meclisi, kadınların yalnızca hedef kitle değil, karar ortağı olduğu bir yerel yönetim anlayışının yansımasıdır. Kadınların söz ve karar sahibi olduğu bir kent için çalışmalarımız sürecektir.”

Muş Belediyesi Kadın Meclisi, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı, sosyal destek, kültür-sanat ve eğitim alanlarında projeler geliştirmeyi planlıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Muş Belediyesi kadın meclisi kadın hakları 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü
ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Kasım 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-313179
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
3 Ekim 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-312173
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
4 Kasım 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-313179
Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor
3 Ekim 2025
/haber/kadinlar-mucadele-ediyor-erkek-siddeti-yargilaniyor-312173
Sayfa Başına Git