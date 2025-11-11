Muş Belediyesi’nde “Kadın Meclisi” kuruldu

Muş Belediyesi Kasım ayı Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla kurulan Kadın Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye bünyesinde kurulan Kadın Meclisi, kadınların yerel yönetimlerde daha görünür ve etkin olması, karar alma süreçlerine katılımının artırılması ve eşitlikçi politikaların geliştirilmesi amacıyla oluşturuldu.

Toplantıda kadın temsilciler, belediye çalışmalarına kadın bakış açısının yansıtılması, kentin sosyal yaşamında kadınların ihtiyaçlarının dikkate alınması ve katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi konularında görüşlerini paylaştı.

Muş Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kadın Meclisi’nin kentte toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirecek bir adım olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Kadın Meclisi, kadınların yalnızca hedef kitle değil, karar ortağı olduğu bir yerel yönetim anlayışının yansımasıdır. Kadınların söz ve karar sahibi olduğu bir kent için çalışmalarımız sürecektir.”

Muş Belediyesi Kadın Meclisi, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı, sosyal destek, kültür-sanat ve eğitim alanlarında projeler geliştirmeyi planlıyor.

