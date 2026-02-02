“Mürşitpınar Sınır Kapısı açılsın, çocukların hakları ertelenemez”

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile geçici hükümet arasında 30 Ocak’ta anlaşma imzalandı, çatışmalar sona erdi. Ancak bu süreçte kuşatma altına alınan Kobanî’de su, elektrik ve internete erişim kısıtlandı, tıbbi malzemelere erişilemedi ve insani kriz derinleşti.

KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU “Rojava’da insani kriz derinleşiyor”

"Çocuklar su ve mamaya erişemiyor"

Çocuklar için Barış İnisiyatifi, sosyal medyada yaptığı açıklamada çocuk haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizerek sınırların açılmasını istedi.

“Kobanê yaklaşık 15 gündür kuşatma altında. Bu süreçte çocuklar su, gıda, bebek maması ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. İnsani yardım tırları Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda bekletiliyor, yardımlar çocuklara ulaşamıyor. Çocukların yaşama, sağlık ve beslenme hakları ihlal ediliyor. Uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, çatışma koşullarında dahi çocukların insani yardıma engelsiz erişimi sağlanmalıdır. İnsani yardımın engellenmesi kabul edilemez. Çocukların hakları ertelenemez.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Çocuklar İçin Barış İnisiyatif (@cocuklaricinbarisinisiyatifi)'in paylaştığı bir gönderi

(NÖ)