biamag
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 17:11 2 Şubat 2026 17:11
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 17:21 2 Şubat 2026 17:21
Okuma Okuma:  3 dakika

“Mürşitpınar Sınır Kapısı açılsın, çocukların hakları ertelenemez”

Çocuklar için Barış İnisiyatifi, Kobanî’de kuşatma altındaki bebekler ve çocuklar için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın açılmasını, insani yardımların ulaştırılmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıların ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile geçici hükümet arasında 30 Ocak’ta anlaşma imzalandı, çatışmalar sona erdi. Ancak bu süreçte kuşatma altına alınan Kobanî’de su, elektrik ve internete erişim kısıtlandı, tıbbi malzemelere erişilemedi ve insani kriz derinleşti.

“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”
KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU
“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”
28 Ocak 2026

"Çocuklar su ve mamaya erişemiyor"

Çocuklar için Barış İnisiyatifi, sosyal medyada yaptığı açıklamada çocuk haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizerek sınırların açılmasını istedi.

“Kobanê yaklaşık 15 gündür kuşatma altında. Bu süreçte çocuklar su, gıda, bebek maması ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara erişemiyor. İnsani yardım tırları Mürşitpınar Sınır Kapısı’nda bekletiliyor, yardımlar çocuklara ulaşamıyor. Çocukların yaşama, sağlık ve beslenme hakları ihlal ediliyor. Uluslararası insancıl hukuk ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, çatışma koşullarında dahi çocukların insani yardıma engelsiz erişimi sağlanmalıdır. İnsani yardımın engellenmesi kabul edilemez. Çocukların hakları ertelenemez.”

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Rojava insani kriz Kuzey ve Doğu Suriye çatışmalı ortamlarda çocuklar
