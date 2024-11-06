Murathan Mungan’ın seçtikleriyle "Şiirin Eşya Deposu" raflardaki yerini aldı

Şair, bu derlemede Türk şiirinin farklı dönem ve kuşaklarından önemli şairlerin eserlerini bir araya getirerek, okuyucuya "eşya" teması etrafında bir yolculuk sunuyor. Cahit Sıtkı Tarancı’dan Can Yücel’e, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan küçük İskender’e uzanan geniş yelpazede birçok şairin dizeleri bu kitapta yer alıyor.

Eşyaların Şiirle Buluştuğu Bir Seçki

Murathan Mungan, kitaptaki önsözünde, “Sayısız şiirde adları herhangi bir nedenle anılan sayısız eşya yer alır. Bunlar bazen şiirin temasını, öne çıkarılmak istenen anlamı vurgulamak amacıyla, bazen de yerine göre dönemi, dekoru, atmosferi güçlendirmeye hizmet etmesi niyetiyle anılırlar” diyor ve eşyaların şiirle olan ilişkisine dikkat çekiyor.

Bu seçkide, her bir eşyanın şairin dünyasına nasıl dahil edildiği ve şiirdeki işlevi vurgulanıyor. Mungan ayrıca, farklı kuşaklardan şairlerin eserlerini bir araya getirerek, Türkiye şiirine dair bir perspektif oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.

"Eşya" Teması

Şiirin Eşya Deposu adını verdiği bu seçkide Mungan, okuyucuya Türkiye şiir tarihinin yaprakları arasında dolaşırken, eşyanın anlam ve çağrışımlarını takip etme fırsatı sunuyor. Mungan, “Ben bu eşya deposunun ağzında durup size yalnızca yol göstermiş olayım” diyerek seçkideki amacını yalın bir şekilde ifade ediyor.

Şairler ve Şiirlerle Zenginleştirilmiş Bir Koleksiyon

Şiirin Eşya Deposu, Türkiye şiirinin farklı dönemlerinde iz bırakmış şairleri ve onların etkileyici dizelerini içeriyor. Kitapta yer alan şairler arasında, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil, Can Yücel, Melih Cevdet Anday, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necip Fazıl Kısakürek gibi Türkiye edebiyatının önemli isimleri bulunuyor. Kitap, hem şiir tutkunlarına hem de yeni şiir okuyucularına geniş bir seçki sunuyor.

Kitap Hakkında Bilgiler

Liste Fiyatı : 132,00 TL

: 132,00 TL Yayın Tarihi : 02 Kasım 2024

: 02 Kasım 2024 ISBN : 9786053163978

: 9786053163978 Dil : Türkçe

: Türkçe Sayfa Sayısı : 120

: 120 Cilt Tipi : Karton Kapak

: Karton Kapak Kağıt Cinsi : Kitap Kağıdı

: Kitap Kağıdı Boyut: 13 x 19.5 cm

Şiirin Eşya Deposu, Murathan Mungan’ın seçkisi ve ustalığı ile şiir dünyasına özgün bir katkı sunarak okurları şiirsel bir yolculuğa davet ediyor.

(EMK)