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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 13:21
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Murathan Mungan’ın seçtikleriyle "Şiirin Eşya Deposu" raflardaki yerini aldı

Edebiyatçı Murathan Mungan’ın yeni şiir seçkisi “Şiirin Eşya Deposu”, Metis Yayınları’nca okuyucuyla buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murathan Mungan’ın seçtikleriyle "Şiirin Eşya Deposu" raflardaki yerini aldı

Şair, bu derlemede Türk şiirinin farklı dönem ve kuşaklarından önemli şairlerin eserlerini bir araya getirerek, okuyucuya "eşya" teması etrafında bir yolculuk sunuyor. Cahit Sıtkı Tarancı’dan Can Yücel’e, Fazıl Hüsnü Dağlarca’dan küçük İskender’e uzanan geniş yelpazede birçok şairin dizeleri bu kitapta yer alıyor.

Eşyaların Şiirle Buluştuğu Bir Seçki

Murathan Mungan, kitaptaki önsözünde, “Sayısız şiirde adları herhangi bir nedenle anılan sayısız eşya yer alır. Bunlar bazen şiirin temasını, öne çıkarılmak istenen anlamı vurgulamak amacıyla, bazen de yerine göre dönemi, dekoru, atmosferi güçlendirmeye hizmet etmesi niyetiyle anılırlar” diyor ve eşyaların şiirle olan ilişkisine dikkat çekiyor.

Bu seçkide, her bir eşyanın şairin dünyasına nasıl dahil edildiği ve şiirdeki işlevi vurgulanıyor. Mungan ayrıca, farklı kuşaklardan şairlerin eserlerini bir araya getirerek, Türkiye şiirine dair bir perspektif oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.

 "Eşya" Teması

Şiirin Eşya Deposu adını verdiği bu seçkide Mungan, okuyucuya Türkiye şiir tarihinin yaprakları arasında dolaşırken, eşyanın anlam ve çağrışımlarını takip etme fırsatı sunuyor. Mungan, “Ben bu eşya deposunun ağzında durup size yalnızca yol göstermiş olayım” diyerek seçkideki amacını yalın bir şekilde ifade ediyor.

Şairler ve Şiirlerle Zenginleştirilmiş Bir Koleksiyon

Şiirin Eşya Deposu, Türkiye şiirinin farklı dönemlerinde iz bırakmış şairleri ve onların etkileyici dizelerini içeriyor. Kitapta yer alan şairler arasında, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil, Can Yücel, Melih Cevdet Anday, Ümit Yaşar Oğuzcan, Necip Fazıl Kısakürek gibi Türkiye  edebiyatının önemli isimleri bulunuyor. Kitap, hem şiir tutkunlarına hem de yeni şiir okuyucularına geniş bir seçki sunuyor.

Kitap Hakkında Bilgiler

  • Liste Fiyatı: 132,00 TL
  • Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024
  • ISBN: 9786053163978
  • Dil: Türkçe
  • Sayfa Sayısı: 120
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 13 x 19.5 cm

Şiirin Eşya Deposu, Murathan Mungan’ın seçkisi ve ustalığı ile şiir dünyasına özgün bir katkı sunarak okurları şiirsel bir yolculuğa davet ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murathan Mungan Murathan Mungan şiirleri Metis Yayınları
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