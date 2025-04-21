ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Nisan 2025 16:03
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2025 16:06
2 dk Okuma

Murathan Mungan’ın 50. sanat yılı sempozyumla kutlanıyor

Sempozyum, Murathan Mungan’ın Kapanış Konuşması ile sona erecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Murathan Mungan’ın 50. sanat yılı sempozyumla kutlanıyor
Fotoğraf: Muhsin Akgün

Şair ve yazar Murathan Mungan’ın doğum günü ve 50. sanat yılı iki günlük bir sempozyumla kutlanıyor. Sempozyum 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek.

Sempozyumun ilk günü ilk oturum “Mungan Şiirine Dair”. Haydar Ergülen’in moderatörlüğünde Yıldırım Türker, Deniz Durukan ve Orhan Kâhyaoğlu konuşacaklar. 

Murathan Mungan: Hevesimi teslim etmedim
Murathan Mungan: Hevesimi teslim etmedim
6 Ocak 2025

Sema Kaygusuz, Gaye Boralıoğlu, Behçet Çelik ve Murat Özyaşar’ın katılacakları “Yazarlar Murathan Mungan’ı Okuyor” başlıklı ikinci oturumun moderatörü ise Doğan Yaşat.

Günün son oturumunun başlığı “Şairin Romanları”. Erol Köroğlu, Doğan Yaşat, Sevin Okyay ve Müge İplikçi Necmiye Alpay’ın moderatörlüğünde Mungan’ın romanları hakkında konuşacaklar.

25 Nisan Cuma günkü ilk oturum, “Mungan’ın Anlattıklarını Düşünmek”. Sibel Irzık, Mahmut Mutman ve Bahanur Garan’ın katılacakları oturumu Nüket Esen yönetecek. 

Fatmagül Berktay’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Mungan’ın Dikkatleri ve Mungan’a Yönelen Dikkat” başlıklı ikinci oturumda ise Fatih Özgüven, Sırma Köksal, Savaş Kılıç ve Sylvain Cavaillès söz alacaklar.

Zeynep Oral’ın yöneteceği “Yazarın Sahnesi” başlıklı günün son oturumu ise tiyatro hakkında. Ayşenil Şamlıoğlu’nun konuşmasını Nazan Kesal ve Atakan Keskin’in Taziye oyunundan seslendirecekleri bir bölüm takip ediyor.

Sempozyum, Murathan Mungan’ın Kapanış Konuşması ile son bulacak.

MSGSÜ Sosyoloji Bölümü ve Metis Yayınları işbirliğiyle gerçekleştiren etkinlik herkese açık ve ücretsizdir.

Katılımcılar ve sempozyum özetleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz:

1. link, katılımcı biyografileri: https://www.metiskitap.com/document/murathan-mungan-sempozyum-katilimcilar.pdf

2. link, özetler: https://www.metiskitap.com/document/murathan-mungan-sempozyum.pdf

Haber Yeri
İstanbul
Murathan Mungan Metis Yayınları
ilgili haberler
Murathan Mungan: Hevesimi teslim etmedim
6 Ocak 2025
/haber/murathan-mungan-hevesimi-teslim-etmedim-303351
Murathan Mungan’ın seçtikleriyle "Şiirin Eşya Deposu" raflardaki yerini aldı
6 Kasım 2024
/haber/murathan-munganin-sectikleriyle-siirin-esya-deposu-raflardaki-yerini-aldi-301487
Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan’a verildi
15 Temmuz 2024
/haber/mersin-edebiyat-odulu-murathan-mungana-verildi-297494
Murathan Mungan: Ülkenin pusulasının kuzeyi kayboldu, ibre durmadan dönüyor
27 Ocak 2024
/haber/murathan-mungan-ulkenin-pusulasinin-kuzeyi-kayboldu-ibre-durmadan-donuyor-291051
BİLGE KARASU SERGİSİ AÇILDI
Murathan Mungan, Bilge Karasu’yu anlattı: Kendi okurunu kendisi yarattı
17 Kasım 2023
/haber/murathan-mungan-bilge-karasuyu-anlatti-kendi-okurunu-kendisi-yaratti-288067
Murathan Mungan: Türkiye unutarak ayakta kalan insanların ülkesi
9 Ekim 2023
/haber/murathan-mungan-turkiye-unutarak-ayakta-kalan-insanlarin-ulkesi-286023
BİR KİTAP/ BİANET'E GELENLER
Murathan Mungan'ın Seçtikleriyle Aile Albümü
23 Mayıs 2021
/yazi/murathan-mungan-in-sectikleriyle-aile-albumu-244471
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Murathan Mungan: Hevesimi teslim etmedim
6 Ocak 2025
/haber/murathan-mungan-hevesimi-teslim-etmedim-303351
Murathan Mungan’ın seçtikleriyle "Şiirin Eşya Deposu" raflardaki yerini aldı
6 Kasım 2024
/haber/murathan-munganin-sectikleriyle-siirin-esya-deposu-raflardaki-yerini-aldi-301487
Mersin Edebiyat Ödülü Murathan Mungan’a verildi
15 Temmuz 2024
/haber/mersin-edebiyat-odulu-murathan-mungana-verildi-297494
Murathan Mungan: Ülkenin pusulasının kuzeyi kayboldu, ibre durmadan dönüyor
27 Ocak 2024
/haber/murathan-mungan-ulkenin-pusulasinin-kuzeyi-kayboldu-ibre-durmadan-donuyor-291051
BİLGE KARASU SERGİSİ AÇILDI
Murathan Mungan, Bilge Karasu’yu anlattı: Kendi okurunu kendisi yarattı
17 Kasım 2023
/haber/murathan-mungan-bilge-karasuyu-anlatti-kendi-okurunu-kendisi-yaratti-288067
Murathan Mungan: Türkiye unutarak ayakta kalan insanların ülkesi
9 Ekim 2023
/haber/murathan-mungan-turkiye-unutarak-ayakta-kalan-insanlarin-ulkesi-286023
BİR KİTAP/ BİANET'E GELENLER
Murathan Mungan'ın Seçtikleriyle Aile Albümü
23 Mayıs 2021
/yazi/murathan-mungan-in-sectikleriyle-aile-albumu-244471
Sayfa Başına Git