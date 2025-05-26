Murathan Mungan, Nâzım Hikmet’in 62. ölüm yılında şairi anlatacak

Nâzım Hikmet’in ölümünün 62. yılında, usta şair Murathan Mungan, Nâzım’ı ve onun şiirini anlatacak. Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği "Nâzım Hikmet’i Tanımak ve Anlamak" başlıklı söyleşi serisinin bu ayki konuğu Murathan Mungan olacak.

Etkinlik, 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da Beyoğlu Tünel’de bulunan Metrohan binasında gerçekleştirilecek.

“Şiirin Uzun Yoldaşı: Nâzım Hikmet” başlığını taşıyan söyleşide Mungan, Nâzım Hikmet’in edebi mirasını, şiir diliyle kurduğu bağları ve Türk şiiri üzerindeki etkilerini katılımcılarla paylaşacak.

Nâzım Hikmet Vakfı'nın süreli etkinliklerinden biri olan bu buluşma, hem usta bir şairi anmak hem de onun sanatını yeni bakışlarla değerlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Etkinlik, edebiyatseverlere açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

(EMK)