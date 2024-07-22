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HABER
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 11:29
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2024 11:36
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Murat Yazar IKBY'de gözaltına alınıp serbest bırakıldı

14 Temmuz'dan bu yana kayıp olan fotoğraf sanatçısı Murat Yazar, bugün Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Murat Yazar IKBY'de gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Dicle ve Fırat nehirleri üzerine yürüttüğü projeyi fotoğraflamak için gittiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) kendisinden haber alınamayan sanatçı Murat Yazar’ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yazar, kaybolduktan 9 gün sonra dün (21 Temmuz) bulundu. Yazar, gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu:

“Irak'ın Zaho (Zaxo) şehri civarında tutuklandım. Digris River hakkındaki Lost Paradise fotoğraf hikayem üzerinde çalışıyordum. Telefonumu aldılar ve kimseyi aramama izin vermediler. Bugün öğleden sonra beni serbest bıraktılar. Habur sınırından Türkiye'ye geçeceğim.”

Yazar’ın gözaltı gerekçesi ise “yasaklı bölgeye girdiği” yönünde.

Murat Yazar, Pulitzer Center bursuyla Dicle ve Fırat nehirleri üzerine bir fotoğraf projesi yürütüyordu. 14 Temmuz’da son olarak kaldığı otelden çıkarken görülmüştü.

İtalya’da yaşayan 47 yaşındaki Urfalı fotoğraf sanatçısı yıldır Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'daki insanları ve manzaraları fotoğraflıyor. Daha çok, dağ vadilerinde siyah beyaz portreleriyle tanınıyor.

Ödüller:

  • W. Eugene Smith Memorial Grant Finalisti 2022
  • 2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri final listesinin kazananı​
  • 2020 Banff Dağı Fotoğraf Kompozisyon Yarışması 2020 Büyük Ödülü sahibi
  • PX3 Paris 2020 Kazananı - Kitap/Belgesel dalında Gümüş Ödül
  • Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü 2020 / Ödül Mansiyon ödülü
  • MonoVisions Siyah Beyaz Fotoğraf Ödülleri 2019 Kazananı

(HA)

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