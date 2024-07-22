Murat Yazar IKBY'de gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Dicle ve Fırat nehirleri üzerine yürüttüğü projeyi fotoğraflamak için gittiği Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) kendisinden haber alınamayan sanatçı Murat Yazar’ın gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yazar, kaybolduktan 9 gün sonra dün (21 Temmuz) bulundu. Yazar, gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu:

“Irak'ın Zaho (Zaxo) şehri civarında tutuklandım. Digris River hakkındaki Lost Paradise fotoğraf hikayem üzerinde çalışıyordum. Telefonumu aldılar ve kimseyi aramama izin vermediler. Bugün öğleden sonra beni serbest bıraktılar. Habur sınırından Türkiye'ye geçeceğim.”

Yazar’ın gözaltı gerekçesi ise “yasaklı bölgeye girdiği” yönünde.

Murat Yazar, Pulitzer Center bursuyla Dicle ve Fırat nehirleri üzerine bir fotoğraf projesi yürütüyordu. 14 Temmuz’da son olarak kaldığı otelden çıkarken görülmüştü.

İtalya’da yaşayan 47 yaşındaki Urfalı fotoğraf sanatçısı yıldır Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlar'daki insanları ve manzaraları fotoğraflıyor. Daha çok, dağ vadilerinde siyah beyaz portreleriyle tanınıyor.

Ödüller:

W. Eugene Smith Memorial Grant Finalisti 2022

2020 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri final listesinin kazananı​

2020 Banff Dağı Fotoğraf Kompozisyon Yarışması 2020 Büyük Ödülü sahibi

PX3 Paris 2020 Kazananı - Kitap/Belgesel dalında Gümüş Ödül

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülü 2020 / Ödül Mansiyon ödülü

MonoVisions Siyah Beyaz Fotoğraf Ödülleri 2019 Kazananı

(HA)