Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" etmiş: 11 ay hapis

Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılandığı davada 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede kendisinden “Kadınsı hareketler sergileyen ve kendisini gay olarak tanımlayan şüpheli" olarak söz edilen Övüç, Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan Övüç, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Övüç'ün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriye çalışmalarında, bir sosyal medya hesabından sanık Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

▶ "Sanal devriye" uygulaması hukuk dışı: Anayasa Mahkemesi (AYM), 19 Şubat 2020 tarihli, E.2018/91 K.2020/10 sayılı kararında, 7072 sayılı Kanun’la PVSK ek 6. maddeye eklenen ve polise “sanal ortamda işlenen suçlarda” internet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma ve “sanal ortamda araştırma yapma” yetkisi veren ("sanal devriye") hükmü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar 30 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. AYM ceza muhakemesi sisteminde soruşturmayı başlatmaya ve soruşturma işlemlerini yapmaya yetkili tek kişinin Cumhuriyet savcısı olduğunu, adli kolluğun ise yalnızca savcının emir ve talimatları doğrultusunda hareket edebileceğini açıkça belirtti.

İddianamede, yapılan inceleme sonucu, sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydedilmişti.

Sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edilen iddianamede, Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

(AEK)